В Екатеринбурге двухлетняя девочка утонула в ванной

Трагедия произошла в одной из квартир на Эльмаше
В многоэтажном доме на улице Шефской в Екатеринбурге двухлетняя девочка утонула, купаясь в ванной. В крови матери, оставившей ребенка без присмотра, был найден алкоголь, сообщил источник.
«Семья благополучная, на учете не состоит. Женщина купала дочку, но потом отлучилась в комнату. Когда вернулась, девочка уже была мертва — утонула. В крови матери был выявлен алкоголь», — цитирует собеседника «КП — Екатеринбург».
URA.RU обратилось за комментарием в СУ СКР по Свердловской области. Там отказались раскрывать подробности трагедии.
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