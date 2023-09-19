19 сентября 2023

В Екатеринбурге двухлетняя девочка утонула в ванной

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме ЖКХ. Москва, санузел, ванная комната, теснота
Трагедия произошла в одной из квартир на Эльмаше Фото:

В многоэтажном доме на улице Шефской в Екатеринбурге двухлетняя девочка утонула, купаясь в ванной. В крови матери, оставившей ребенка без присмотра, был найден алкоголь, сообщил источник.

«Семья благополучная, на учете не состоит. Женщина купала дочку, но потом отлучилась в комнату. Когда вернулась, девочка уже была мертва — утонула. В крови матери был выявлен алкоголь», — цитирует собеседника «КП — Екатеринбург».

URA.RU обратилось за комментарием в СУ СКР по Свердловской области. Там отказались раскрывать подробности трагедии.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В многоэтажном доме на улице Шефской в Екатеринбурге двухлетняя девочка утонула, купаясь в ванной. В крови матери, оставившей ребенка без присмотра, был найден алкоголь, сообщил источник. «Семья благополучная, на учете не состоит. Женщина купала дочку, но потом отлучилась в комнату. Когда вернулась, девочка уже была мертва — утонула. В крови матери был выявлен алкоголь», — цитирует собеседника «КП — Екатеринбург». URA.RU обратилось за комментарием в СУ СКР по Свердловской области. Там отказались раскрывать подробности трагедии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...