В Екатеринбурге двухлетняя девочка утонула в ванной 20 сентября 2023 в 11:45 Размер текста - 17 + Трагедия произошла в одной из квартир на Эльмаше Фото: Владимир Андреев © URA.RU В многоэтажном доме на улице Шефской в Екатеринбурге двухлетняя девочка утонула, купаясь в ванной. В крови матери, оставившей ребенка без присмотра, был найден алкоголь, сообщил источник. «Семья благополучная, на учете не состоит. Женщина купала дочку, но потом отлучилась в комнату. Когда вернулась, девочка уже была мертва — утонула. В крови матери был выявлен алкоголь», — цитирует собеседника «КП — Екатеринбург». URA.RU обратилось за комментарием в СУ СКР по Свердловской области. Там отказались раскрывать подробности трагедии. В многоэтажном доме на улице Шефской в Екатеринбурге двухлетняя девочка утонула, купаясь в ванной. В крови матери, оставившей ребенка без присмотра, был найден алкоголь, сообщил источник. «Семья благополучная, на учете не состоит. Женщина купала дочку, но потом отлучилась в комнату. Когда вернулась, девочка уже была мертва — утонула. В крови матери был выявлен алкоголь», — цитирует собеседника «КП — Екатеринбург». URA.RU обратилось за комментарием в СУ СКР по Свердловской области. Там отказались раскрывать подробности трагедии. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям