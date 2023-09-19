Mash: Курганский полицейский обвинил коллегу-жену в хищении собственности УМВД

20 сентября 2023 в 13:58 Размер текста - 17 +

Полицейский из Кургана обвинил свою бывшую жену в краже собственности УМВД Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганский экс-полицейский обвинил свою бывшую коллегу-жену в том, что она похитила холодильник и кровать, которые являлись собственностью УМВД региона. Признание было сделано спустя три года после развода. Об этом сообщается в соцсетях. «Он был на посту замначальника отдела внутренней безопасности, она — замначальника управления. Развелись три года назад, и только сейчас муж рассказал, что жена стащила из центра холодильник, кровать, вилки-ложки-чашки — все это предназначалось для людей, которых реабилитировали после горячих точек», — пишет telegram-канал Ural Mash. По их данным, о факте хищения она проговорилась ему сама. Также по информации Ural Mash, следственным комитетом проводилась проверка и было найдено украденное,а дело было прекращено ввиду того, что все предметы были списаны. Издание утверждает, что муж пытался самостоятельно доказать вину бывшей супруги и принес мельхиоровые вилки якобы из центра. URA.RU направило запросы в пресс-службы УМВД и СУ СК России по Курганской области. Информация дополнится после получения ответов.

Курганский экс-полицейский обвинил свою бывшую коллегу-жену в том, что она похитила холодильник и кровать, которые являлись собственностью УМВД региона. Признание было сделано спустя три года после развода. Об этом сообщается в соцсетях. «Он был на посту замначальника отдела внутренней безопасности, она — замначальника управления. Развелись три года назад, и только сейчас муж рассказал, что жена стащила из центра холодильник, кровать, вилки-ложки-чашки — все это предназначалось для людей, которых реабилитировали после горячих точек», — пишет telegram-канал Ural Mash. По их данным, о факте хищения она проговорилась ему сама. Также по информации Ural Mash, следственным комитетом проводилась проверка и было найдено украденное,а дело было прекращено ввиду того, что все предметы были списаны. Издание утверждает, что муж пытался самостоятельно доказать вину бывшей супруги и принес мельхиоровые вилки якобы из центра. URA.RU направило запросы в пресс-службы УМВД и СУ СК России по Курганской области. Информация дополнится после получения ответов.