19 сентября 2023

Mash: Курганский полицейский обвинил коллегу-жену в хищении собственности УМВД

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обрушение надземного перехода на трассе Челябинск -Курган. Курган, полицейский, рация, телефонный разговор, полиция
Полицейский из Кургана обвинил свою бывшую жену в краже собственности УМВД Фото:

Курганский экс-полицейский обвинил свою бывшую коллегу-жену в том, что она похитила холодильник и кровать, которые являлись собственностью УМВД региона. Признание было сделано спустя три года после развода. Об этом сообщается в соцсетях.

«Он был на посту замначальника отдела внутренней безопасности, она — замначальника управления. Развелись три года назад, и только сейчас муж рассказал, что жена стащила из центра холодильник, кровать, вилки-ложки-чашки — все это предназначалось для людей, которых реабилитировали после горячих точек», — пишет telegram-канал Ural Mash. По их данным, о факте хищения она проговорилась ему сама.

Также по информации Ural Mash, следственным комитетом проводилась проверка и было найдено украденное,а дело было прекращено ввиду того, что все предметы были списаны. Издание утверждает, что муж пытался самостоятельно доказать вину бывшей супруги и принес мельхиоровые вилки якобы из центра.

URA.RU направило запросы в пресс-службы УМВД и СУ СК России по Курганской области. Информация дополнится после получения ответов.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Курганский экс-полицейский обвинил свою бывшую коллегу-жену в том, что она похитила холодильник и кровать, которые являлись собственностью УМВД региона. Признание было сделано спустя три года после развода. Об этом сообщается в соцсетях. «Он был на посту замначальника отдела внутренней безопасности, она — замначальника управления. Развелись три года назад, и только сейчас муж рассказал, что жена стащила из центра холодильник, кровать, вилки-ложки-чашки — все это предназначалось для людей, которых реабилитировали после горячих точек», — пишет telegram-канал Ural Mash. По их данным, о факте хищения она проговорилась ему сама. Также по информации Ural Mash, следственным комитетом проводилась проверка и было найдено украденное,а дело было прекращено ввиду того, что все предметы были списаны. Издание утверждает, что муж пытался самостоятельно доказать вину бывшей супруги и принес мельхиоровые вилки якобы из центра. URA.RU направило запросы в пресс-службы УМВД и СУ СК России по Курганской области. Информация дополнится после получения ответов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...