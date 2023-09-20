ТАСС: во взорванном доме в Балашихе газовики проверяли оборудование 3 дня назад

Газовые службы проверяли пострадавший от взрыва дом в Балашихе три дня назад
новость из сюжетаВ Балашихе произошел взрыв газа в жилом доме
За три дня до взрыва газа в девятиэтажном доме в Балашихе сотрудники соответствующей службы проверяли газовое оборудование. Об этом рассказал один из жильцов пострадавшего дома.
«Сотрудники газовой службы за три дня до инцидента проверяли оборудование в многоэтажном доме [где произошел взрыв]», — утонил очевидец. Его слова передает ТАСС.
20 сентября произошел взрыв газа в многоэтажном доме. В результате инцидента официально сообщается об одном погибшем человеке. URA.RU собрало всю доступную информацию о случившемся в Балашихе.
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