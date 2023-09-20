ТАСС: во взорванном доме в Балашихе газовики проверяли оборудование 3 дня назад

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Комиссия по охране труда Правительство области Курган 20.11.2013г, газовая котельная, трубы
Газовые службы проверяли пострадавший от взрыва дом в Балашихе три дня назад Фото:
новость из сюжета
В Балашихе произошел взрыв газа в жилом доме

За три дня до взрыва газа в девятиэтажном доме в Балашихе сотрудники соответствующей службы проверяли газовое оборудование. Об этом рассказал один из жильцов пострадавшего дома.

«Сотрудники газовой службы за три дня до инцидента проверяли оборудование в многоэтажном доме [где произошел взрыв]», — утонил очевидец. Его слова передает ТАСС.

20 сентября произошел взрыв газа в многоэтажном доме. В результате инцидента официально сообщается об одном погибшем человеке. URA.RU собрало всю доступную информацию о случившемся в Балашихе.

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За три дня до взрыва газа в девятиэтажном доме в Балашихе сотрудники соответствующей службы проверяли газовое оборудование. Об этом рассказал один из жильцов пострадавшего дома. «Сотрудники газовой службы за три дня до инцидента проверяли оборудование в многоэтажном доме [где произошел взрыв]», — утонил очевидец. Его слова передает ТАСС. 20 сентября произошел взрыв газа в многоэтажном доме. В результате инцидента официально сообщается об одном погибшем человеке. URA.RU собрало всю доступную информацию о случившемся в Балашихе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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