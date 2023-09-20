МЧС подтвердило гибель одного человека при взрыве газа в Балашихе. Видео

20 сентября 2023 в 12:15 Размер текста - 17 +

В МЧС РФ сообщили об одном погибшем Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета В Балашихе произошел взрыв газа в жилом доме Один человек погиб из-за взрыва газа в девятиэтажном доме в Балашихе. Об этом сообщили в МЧС РФ. «Двое пострадавших направлены в лечебное учреждение, один из которых скончался в карете скорой помощи», — говорится в сообщении. Заявление опубликовано в telegram-канале ведомства. По предварительной информации ведомства, два человека находятся под завалами дома в Балашихе. Спасатели МЧС продолжают работу. Ранее в девятиэтажном доме в Балашихе произошел взрыв газа. По данным губернатора Московской области Андрея Воробьева, не менее десяти квартир повреждены, передает «Национальная служба новостей». Видео: telegram-канал губернатора Московской области Андрея Воробьева, https://t.me/vorobiev_live Обновлено в 12:48: в МЧС РФ сообщили о втором погибшем.

Один человек погиб из-за взрыва газа в девятиэтажном доме в Балашихе. Об этом сообщили в МЧС РФ. «Двое пострадавших направлены в лечебное учреждение, один из которых скончался в карете скорой помощи», — говорится в сообщении. Заявление опубликовано в telegram-канале ведомства. По предварительной информации ведомства, два человека находятся под завалами дома в Балашихе. Спасатели МЧС продолжают работу. Ранее в девятиэтажном доме в Балашихе произошел взрыв газа. По данным губернатора Московской области Андрея Воробьева, не менее десяти квартир повреждены, передает «Национальная служба новостей». Видео: telegram-канал губернатора Московской области Андрея Воробьева, https://t.me/vorobiev_live Обновлено в 12:48: в МЧС РФ сообщили о втором погибшем.