МЧС подтвердило гибель одного человека при взрыве газа в Балашихе. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выездная комиссия гордумы во 2 городскую больницу Курган, каталка, морг, больница, паталого-анатомическое отделение
В МЧС РФ сообщили об одном погибшем Фото:
новость из сюжета
В Балашихе произошел взрыв газа в жилом доме

Один человек погиб из-за взрыва газа в девятиэтажном доме в Балашихе. Об этом сообщили в МЧС РФ.

«Двое пострадавших направлены в лечебное учреждение, один из которых скончался в карете скорой помощи», — говорится в сообщении. Заявление опубликовано в telegram-канале ведомства.

По предварительной информации ведомства, два человека находятся под завалами дома в Балашихе. Спасатели МЧС продолжают работу.

Ранее в девятиэтажном доме в Балашихе произошел взрыв газа. По данным губернатора Московской области Андрея Воробьева, не менее десяти квартир повреждены, передает «Национальная служба новостей».

Видео: telegram-канал губернатора Московской области Андрея Воробьева, https://t.me/vorobiev_live

Обновлено в 12:48: в МЧС РФ сообщили о втором погибшем.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Один человек погиб из-за взрыва газа в девятиэтажном доме в Балашихе. Об этом сообщили в МЧС РФ. «Двое пострадавших направлены в лечебное учреждение, один из которых скончался в карете скорой помощи», — говорится в сообщении. Заявление опубликовано в telegram-канале ведомства. По предварительной информации ведомства, два человека находятся под завалами дома в Балашихе. Спасатели МЧС продолжают работу. Ранее в девятиэтажном доме в Балашихе произошел взрыв газа. По данным губернатора Московской области Андрея Воробьева, не менее десяти квартир повреждены, передает «Национальная служба новостей». Видео: telegram-канал губернатора Московской области Андрея Воробьева, https://t.me/vorobiev_live Обновлено в 12:48: в МЧС РФ сообщили о втором погибшем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...