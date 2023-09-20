Один человек погиб из-за взрыва газа в девятиэтажном доме в Балашихе. Об этом сообщили в МЧС РФ.
«Двое пострадавших направлены в лечебное учреждение, один из которых скончался в карете скорой помощи», — говорится в сообщении. Заявление опубликовано в
По предварительной информации ведомства, два человека находятся под завалами дома в Балашихе. Спасатели МЧС продолжают работу.
Ранее в девятиэтажном доме в Балашихе произошел взрыв газа. По данным губернатора Московской области Андрея Воробьева, не менее десяти квартир повреждены, передает «Национальная служба новостей».
Видео: telegram-канал губернатора Московской области Андрея Воробьева, https://t.me/vorobiev_live
Обновлено в 12:48: в МЧС РФ сообщили о втором погибшем.
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