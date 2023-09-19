19 сентября 2023

Челябинский офтальмолог спасла глаз ребенка, в который он вставил поп-ит. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Офтальмологическая поликлиника АНО «ЦКМСЧ». Магнитогорск, глаз, операция, здоровье, медицина, офтальмолог, монитор
Ребенок сделал из поп-ита подобие линзы для глаз, удалить которую получилось с трудом Фото:

Офтальмохирург Челябинской областной детской клинической больницы (ЧОДКБ) Анна Караваева спасла глаз ребенка, в который он вставил часть от игрушки поп-ит. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ЧОДКБ.

«В экстренный приемный покой обратились мама с ребенком семи лет. Она приехала с работы и увидела страшную картину — глаз ребенка был ярко-голубым и непрозрачным. Извлекала деталь от поп-ита офтальмохирург Анна Караваева. Процедуру провели в кабинете без инвазивного вмешательства», — рассказали в ЧОДКБ.

Врачи предполагают, что ребенок вырезал кусочек игрушки и решил вставить себе в глаз, но признаться не осмелился. Мальчик сказал маме, что утром просто упал и в глаз попало что-то инородное. Форма детали поспособствовала вакууму. Из-за этого удалить инородный предмет из глаза удалось не сразу. Импровизированную линзу пришлось подцепить ногтем, а ребенку назначить антибиотики в глаз.

«Юный экспериментатор был напуган, но так и не сознался, как и зачем вставил себе резиновую цветную „линзу“. Видимо в процессе игры увлекся», — отметила Караваева.

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Офтальмохирург Челябинской областной детской клинической больницы (ЧОДКБ) Анна Караваева спасла глаз ребенка, в который он вставил часть от игрушки поп-ит. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ЧОДКБ. «В экстренный приемный покой обратились мама с ребенком семи лет. Она приехала с работы и увидела страшную картину — глаз ребенка был ярко-голубым и непрозрачным. Извлекала деталь от поп-ита офтальмохирург Анна Караваева. Процедуру провели в кабинете без инвазивного вмешательства», — рассказали в ЧОДКБ. Врачи предполагают, что ребенок вырезал кусочек игрушки и решил вставить себе в глаз, но признаться не осмелился. Мальчик сказал маме, что утром просто упал и в глаз попало что-то инородное. Форма детали поспособствовала вакууму. Из-за этого удалить инородный предмет из глаза удалось не сразу. Импровизированную линзу пришлось подцепить ногтем, а ребенку назначить антибиотики в глаз. «Юный экспериментатор был напуган, но так и не сознался, как и зачем вставил себе резиновую цветную „линзу“. Видимо в процессе игры увлекся», — отметила Караваева.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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