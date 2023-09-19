Челябинский офтальмолог спасла глаз ребенка, в который он вставил поп-ит. Видео

20 сентября 2023 в 12:35 Размер текста - 17 +

Ребенок сделал из поп-ита подобие линзы для глаз, удалить которую получилось с трудом Фото: Илья Московец © URA.RU Офтальмохирург Челябинской областной детской клинической больницы (ЧОДКБ) Анна Караваева спасла глаз ребенка, в который он вставил часть от игрушки поп-ит. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ЧОДКБ. «В экстренный приемный покой обратились мама с ребенком семи лет. Она приехала с работы и увидела страшную картину — глаз ребенка был ярко-голубым и непрозрачным. Извлекала деталь от поп-ита офтальмохирург Анна Караваева. Процедуру провели в кабинете без инвазивного вмешательства», — рассказали в ЧОДКБ. Врачи предполагают, что ребенок вырезал кусочек игрушки и решил вставить себе в глаз, но признаться не осмелился. Мальчик сказал маме, что утром просто упал и в глаз попало что-то инородное. Форма детали поспособствовала вакууму. Из-за этого удалить инородный предмет из глаза удалось не сразу. Импровизированную линзу пришлось подцепить ногтем, а ребенку назначить антибиотики в глаз. «Юный экспериментатор был напуган, но так и не сознался, как и зачем вставил себе резиновую цветную „линзу“. Видимо в процессе игры увлекся», — отметила Караваева.

Офтальмохирург Челябинской областной детской клинической больницы (ЧОДКБ) Анна Караваева спасла глаз ребенка, в который он вставил часть от игрушки поп-ит. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ЧОДКБ. «В экстренный приемный покой обратились мама с ребенком семи лет. Она приехала с работы и увидела страшную картину — глаз ребенка был ярко-голубым и непрозрачным. Извлекала деталь от поп-ита офтальмохирург Анна Караваева. Процедуру провели в кабинете без инвазивного вмешательства», — рассказали в ЧОДКБ. Врачи предполагают, что ребенок вырезал кусочек игрушки и решил вставить себе в глаз, но признаться не осмелился. Мальчик сказал маме, что утром просто упал и в глаз попало что-то инородное. Форма детали поспособствовала вакууму. Из-за этого удалить инородный предмет из глаза удалось не сразу. Импровизированную линзу пришлось подцепить ногтем, а ребенку назначить антибиотики в глаз. «Юный экспериментатор был напуган, но так и не сознался, как и зачем вставил себе резиновую цветную „линзу“. Видимо в процессе игры увлекся», — отметила Караваева.