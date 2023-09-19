В МЧС ДНР опровергли слух об эвакуации мирного населения из республики

Информации об эвакуации населения из республики нет, сообщили в МЧС ДНР Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Опровержение фейковой информации

Экс-советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко распространил слух о том, что врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин якобы готовит эвакуацию мирного населения региона. В рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша Медиа» по опровержению фейков стало известно, что эта информация не соответствует действительности. Сообщение назвали недостоверным в Центре управления в кризисных ситуациях МЧС ДНР.

«У нас нет такой информации об эвакуации людей из Донецкой народной республики», — сказали в МЧС. В правительстве ДНР не удалось получить комментарий.

В посте Андрющенко ссылается на изданный недавно указ «О некоторых вопросах по временному размещению лиц, прибывших в экстренном массовом порядке на территорию Донецкой народной республики, в пунктах временного размещения». Однако он не означает начало вывоза населения. Такой документ принимается во многих российских регионах на случай чрезвычайного положения и заблаговременно утверждается для регулировки эвакуационных мероприятий.