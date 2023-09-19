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В МЧС ДНР опровергли слух об эвакуации мирного населения из республики

© Служба новостей «URA.RU»
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Беженцы из Мариуполя в Безыменном. ДНР, эвакуация, беженцы, пункт временного размещения, катастрофа, гуманитарная
Информации об эвакуации населения из республики нет, сообщили в МЧС ДНР Фото:
новость из сюжета
Опровержение фейковой информации

Экс-советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко распространил слух о том, что врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин якобы готовит эвакуацию мирного населения региона. В рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша Медиа» по опровержению фейков стало известно, что эта информация не соответствует действительности. Сообщение назвали недостоверным в Центре управления в кризисных ситуациях МЧС ДНР.

«У нас нет такой информации об эвакуации людей из Донецкой народной республики», — сказали в МЧС. В правительстве ДНР не удалось получить комментарий.

В посте Андрющенко ссылается на изданный недавно указ «О некоторых вопросах по временному размещению лиц, прибывших в экстренном массовом порядке на территорию Донецкой народной республики, в пунктах временного размещения». Однако он не означает начало вывоза населения. Такой документ принимается во многих российских регионах на случай чрезвычайного положения и заблаговременно утверждается для регулировки эвакуационных мероприятий.

Теперь каждый может опубликовать опровержение фейка. Подробности можно узнать на сайте проекта «Лапша Медиа».

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Экс-советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко распространил слух о том, что врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин якобы готовит эвакуацию мирного населения региона. В рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша Медиа» по опровержению фейков стало известно, что эта информация не соответствует действительности. Сообщение назвали недостоверным в Центре управления в кризисных ситуациях МЧС ДНР. «У нас нет такой информации об эвакуации людей из Донецкой народной республики», — сказали в МЧС. В правительстве ДНР не удалось получить комментарий. В посте Андрющенко ссылается на изданный недавно указ «О некоторых вопросах по временному размещению лиц, прибывших в экстренном массовом порядке на территорию Донецкой народной республики, в пунктах временного размещения». Однако он не означает начало вывоза населения. Такой документ принимается во многих российских регионах на случай чрезвычайного положения и заблаговременно утверждается для регулировки эвакуационных мероприятий. Теперь каждый может опубликовать опровержение фейка. Подробности можно узнать на сайте проекта «Лапша Медиа».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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