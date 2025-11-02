Бои за Красноармейск и бедственное положение ВСУ под Купянском: карта СВО 2 ноября

ВС РФ продолжают окружать солдат ВСУ в Купянске и Красноармейске Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

ВС РФ продолжают вести бои за Красноармейск (украинское название Покровск). Они также пресекли очередную попытку высадки здесь десантников ГУР Минобороны Украины. Сообщается, что вся группа врага была уничтожена.

А в Купянске, который является важным пунктом для ВСУ в Харьковской области, украинские солдаты сдаются в плен. По их словам, командование ВСУ оставило их там без всякой поддержки.

Также российская авиация нанесла прицельный удар по складу с боеприпасами в зоне ответственности группировки «Восток», а ульяновские десантники на Ореховском направлении ликвидировали пункты дислокации украинских военных. На Запорожском направлении продолжаются ожесточенные бои в Приморском и Степногорске. Военкоры сообщают о продвижении ВС РФ в районе Андреевки в Сумской области.

Продолжение после рекламы

В свою очередь ВСУ атаковали российские позиции дронами, которые несли различные виды зарядов, в том числе химические. Кроме того, украинская армия ударила по четырем подстанциям в ЛНР, создав перебои с электричеством у жителей. Ход боевых действий и карта спецоперации на 2 ноября — в материале URA.RU.

Условные обозначения Фото: URA.RU

Бои в Красноармейске

Штурмовые российские группы продолжают уничтожать окруженных украинских военных в Красноармейске. Бои идут у железнодорожного вокзала и в промзоне за железной дорогой. Также в Минобороны РФ сообщили о завершении зачистки населенных пунктов Гнатовка и Рог в ДНР. Кроме того, противника выбили с укрепленной позиции на юго-востоке города.

Уничтожение десанта ГУР

Российские вооруженные силы также сорвали операцию по переброске еще одного подразделения ГУР Министерства обороны Украины в районе Красноармейска. Украинские солдаты тут же попали под огонь. Об этом рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«ГУР снова пытались высадить свой десант под Красноармейском. Безуспешно. Группа сразу же была атакована, есть погибшие и раненые», — сказал Кимаковский в интервью ТАСС.

Причем это уже второй раз, когда десант ГУР предпринимает подобные попытки. Накануне там же пытались высадиться с вертолета 11 человек. Все они были убиты, сообщили в Минобороны РФ.

ВСУ пытались прорваться под Купянск через реку

Российские военные остановили попытку украинских формирований прорваться к реке Оскол южнее Купянска-Узлового. За минувшие сутки в районе Купянска потери ВСУ составили до 50 военнослужащих. Также российское ведомство показало сдавшихся в плен украинских бойцов. Они рассказали, что командование ВСУ бросило их без поддержки, боеприпасов и еды в этом важном для Украины городе.

Удары по складу и местам дислокации ВСУ

Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 группировки войск «Восток» нанес удар по складу с боеприпасами. Цели были успешно поражены, сообщили в военном ведомстве.

Кроме того, в Минобороны рассказали, что на Ореховском направлении артиллеристы Ульяновского гвардейского соединения ВДВ уничтожили опорные пункты, где находились украинские солдаты. Удары наносились высокоточными боеприпасами «Краснополь».

Боец «Ахмата» спас сослуживцев

Военнослужащий батальона «Ваха» спецназа «Ахмат» с позывным «Кот» спас пятерых товарищей на харьковском направлении. Боец принял на себя удар украинского оптоволоконного дрона, против которых бессильны средства радиоэлектронной борьбы. Беспилотник атаковал автомобиль, в котором находились российские солдаты. В результате мужчина погиб на месте, а его сослуживцы получили незначительные ранения.

Продолжение после рекламы

ВСУ атаковали позиции ВС РФ дронами с химзарядами

На Константиновском направлении украинские подразделения с помощью БПЛА атаковали позиции российских военных. При этом дроны были оснащены различными боеприпасами. Военнослужащий Южного военного округа с позывным «Мел» рассказал, что бойцам ВС РФ пришлось спрятаться в подвале. Беспилотники несли фугасные, зажигательные и химические заряды. От последних российские солдаты спаслись с помощью противогазов.

ВСУ обесточили часть ЛНР

Украинские беспилотники нанесли удары по четырем электрическим подстанциям на территории Луганской Народной Республики. Об атаках сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

По его словам, дроны ВСУ ударили по подстанциях в Свердловском, Славяносербском, Перевальском муниципальных округах и городском округе Стаханов. Пасечник рассказал, что аварийные бригады ведут ремонтные работы, а у части жителей могут наблюдаться перебои с электричеством.

Ситуация на остальных участках фронта

Запорожское направление

В населенных пунктах Приморское и Степногорск продолжаются ожесточенные боевые действия. Об этом сообщил военный корреспондент Семен Пегов.

Донецкое направление

На Южно-донецком участке фронта подразделения ВС России продвигаются в направлении населенного пункта Даниловка. Целью наступательных действий является выход к автомобильной магистрали, которая связывает Покровское с Гуляйполем. Одновременно с этим продолжаются штурмовые операции в районе населенного пункта Гай, где российские военнослужащие пытаются закрепиться на занятых позициях.

Краснолиманское направление

На Краснолиманском направлении российская армия развивает наступление в районе населенного пункта Дроновка. Одновременно продолжается продвижение в направлении города Северск с южного направления. Также поступают сведения о том, что российские войска закрепили свои позиции в населенном пункте Звановка, расположенном южнее Северска.

Харьковское направление

По данным источников, российские военные укрепляют позиции в северной части Купянска-Узлового. Также они продвигаются западнее железной дороги на левом берегу реки Оскол в Купянске. Отмечено продвижение южнее Петропавловки — в районе Куриловки.

На Волчанском направлении российские войска продолжают наступление в Волчанске. Есть успехи на левом берегу города. В районе Синельниково они давят на оборону ВСУ. На Великобурлукском направлении российские военные расширили зону контроля на участке Меловое — Хатнее.

Сумское направление