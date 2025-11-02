Российские военные вновь помешали украинскому десанту высадиться под Покровском: главное об СВО за 2 ноября

ВС РФ продолжают окружать ВСУ в районе Купянска Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Российские военные пресекли очередную попытку высадки десантной группы Главного управления разведки Минобороны Украины в районе Красноармейска (Покровска). ВС РФ продолжают вести бои за Красноармейск. Параллельно на купянском направлении подразделения российской армии остановили попытку ВСУ прорваться к реке Оскол южнее Купянска-Узлового. Главное о спецоперации на Украине за 2 ноября — в материале URA.RU.

Очередная высадка ВСУ завершилась провалом

Российские войска вновь пресекли попытку высадки еще одной группы десанта Главного управления разведки Минобороны Украины под Красноармейском в ДНР. Об этом сообщил журналистам советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По его словам, украинскую группу атаковали сразу после высадки, есть погибшие и раненые.

«ГУР снова пытались высадить свой десант под Красноармейском. Безуспешно. Группа сразу же была атакована, есть погибшие и раненые», — сообщил Кимаковский в разговоре с ТАСС. Причем накануне днем Минобороны России сообщило, что российские войска пресекли высадку с вертолета группы сил специальных операций ГУР у Красноармейска. Тогда все 11 человек были уничтожены. По данным российского оборонного ведомства, за минувшие сутки в районе Купянска потери ВСУ составили до 50 военнослужащих.

Прорыв со стороны Купянска также не увенчался успехом

Кроме того, российские военные остановили попытку украинских военных прорваться к реке Оскол южнее Купянска-Узлового, уточнили в Минобороны РФ. Река Оскол является важным географическим рубежом в этом районе. В настоящий момент ВСУ полностью окружены на данном фронтовом участке. Причем об этом ранее уведомили лично президента России Владимира Путина.

О ситуации для ВСУ в районе Купянска рассказал и сам украиснкий военный, который сдался в плен ВС РФ. Он отметил бедственное положение оказавшихся под Купянском украинских военнослужащих. Ранее сообщалось, что ВС РФ ставят перед собой задачу освободить Купянск и Красноармейск до холодов.

Свыше 300 отчаянных попыток атаковать ДНР

В момент активных боевых столкновений между российскими и украинскими военными на ведущих фронтовых участках, система радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» за неделю предотвратила 366 атак украинских дронов по мирным жителям и гражданской инфраструктуре Донецкой Народной Республики. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по ДНР. В частности, над Донецком и Макеевкой ликвидированы 256 беспилотников, над Горловкой — 110.

Параллельно с этим украинские беспилотники продолжают атаковать и другие российские регионы. БПЛА противника были сбиты в небе над Орловской, Тульской и Волгоградской областями. Также в результате нападения дронов ВСУ в Ростовской области был поврежден детский сад и ранены двое мирных. Об этом писал глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин.

Зеленский отчаянно пытается усилить ПВО Украины