Памятник Владимиру Жоге открыли в Волновахе Фото: telegram-канал Дениса Пушилина

В Волновахе 2 ноября открыли памятник Герою России и ДНР Владимиру Жоге. Монумент установлен на месте, где 5 марта 2022 года погиб командир отдельного разведывательного батальона «Спарта».

«Волноваха навсегда вписана в нашу историю как один из первых крупных городов, освобожденных в ходе специальной военной операции. Те дни мы никогда не забудем. Как и горькое известие о гибели Владимира, в которое никто не хотел верить до последнего. Здесь он совершил свой вечный подвиг, освобождая русский город и защищая мирных жителей», — прокомментировал открытие памятника глава ДНР Денис Пушилин в своем telegram-канале. Памятник создан при поддержке руководства и жителей Ямало-Ненецкого автономного округа.

Гвардии полковник Владимир Жога погиб, прикрывая эвакуацию мирных жителей, в том числе женщин и детей. В церемонии открытия памятника приняли участие первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и полномочнй представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога — отец героя. Они возложили цветы к подножию памятника.

Артем Жога на открытии памятника своему сыну Владимиру, Герою ДНР и России Фото: telegram-канал Дениса Пушилина

В тот же день на кладбище «Донецкое море» открыли военно-мемориальный комплекс на Аллее Героев. Церемония состоялась по поручению президента России Владимира Путина, средства на строительство выделены из резервного фонда главы государства. В церемонии открытия также участвовали Сергей Кириенко и Артем Жога — отец героя, а также заместитель председателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко, военнослужащие и школьники.

Мемориальный комплекс появился на Аллее Героев кладбища «Донецкое море» Фото: Telegram-канал Дениса Пушилина