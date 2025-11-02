«Азов»* бросил своих: как проходит операция по окружению ВСУ в Красноармейске

ВСУ не предоставляют окруженным военнослужащим боекомплекты и еду Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В зоне СВО продолжается окружение подразделений ВСУ. В частности, в районе Красноармейска (украинское название — Покровск) на территории ДНР украинские военнослужащие, лишенные снабжения боеприпасами, продовольствием и водой, вынуждены сдаваться в плен.

Помимо украинского командования в целом, бойцы украинского формирования «Азов» (организация признана террористической и запрещена на территории РФ) отказываются идти на помощь окруженным солдатам. Подробности ситуации — в материале URA.RU.

«Азов» не идет на помощь окруженным

Бойцы украинского формирования «Азов» отказались участвовать в операции по освобождению окруженных подразделений ВСУ в районе Красноармейска. Об этом рассказал военный корреспондент Евгений Поддубный.

«А вот боевики „Азова“ с ним не согласны, они уперлись и никак не хотят идти деблокировать побратимов», — заявил Поддубный. Свое сообщение он опубликовал в telegram-канале.

Солдаты ВСУ в Красноармейске сдаются в плен

Украинских военнослужащих не эвакуируют из города, что заставляет их складывать оружие. Как отмечают пленные, они получают лучшее обеспечение и обращение со стороны России, чем имели в рядах ВСУ. Это следует из сообщения пресс-службы Минобороны РФ.

«Эвакуации нет, трехсотые орут. Обезболивающее кому-то досталось, кому-то нет. Голодали постоянно. Воды впритык, жажда постоянная. Про медикаменты я вообще молчу», — рассказали военнопленные. Они добавили, что в плену их покормили, и буквально «спасли».

В тяжелых условиях солдаты ВСУ вынуждены делить одну банку тушенки на троих

Другие же военнопленные также подтверждали отсутствие боекомплекта, еды и воды. Им приходилось делить банку тушенки на троих в день. Это рассказал пленный солдат ВСУ из 14-й отдельной механизированной бригады Юрий Шаповаленко.

«Мы сами сдались. Подвоза уже не было — БК (боекомплекта — прим. URA.RU) не было, вода закончилась, продуктов осталось очень мало. Мы одну банку тушенки на троих в день ели», — заявил Шаповаленко. Видео с его словами опубликовано Министерством обороны РФ. Помимо этого, военнослужащий рассказал, что во время сдачи в плен, российские войска сбросили с дрона инструкцию, как следует действовать.

ВСУ не смогли вывести офицеров из окружения

Российская разведка заметила передвижение бойцов ВСУ на квадроциклах из окружения на Харьковском направлении. Попытка выбраться была полностью сорвана после «точных ударов» ВС РФ. «На Харьковском направлении российские операторы беспилотников успешно ликвидировали группу украинских военнослужащих, которые пытались провести операцию по эвакуации офицеров ВСУ, попавших в окружение», — указано в материале Life.

Сырский перебрасывает под Купянск новый полк

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский направляет в район Купянска свежесформированное подразделение, которое завершило подготовку во Львове. Новой части поставлена задача деблокировать украинские подразделения, оказавшиеся в окружении на левом берегу реки Оскол.

Кольцо окружения продолжает сужаться

Кольцо окружения вокруг Димитрова в ДНР продолжает сжиматься. Подразделения российской группировки войск зачистили 26 зданий на территории ДНР.

«Подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии продолжили сжимать кольцо окружения группировки противника с востока, расширили зону контроля в северной, восточной, юго-восточной частях населенного пункта Димитров и освободили 26 зданий», — указано в сообщении Минобороны РФ.

Сорваны три попытки ВСУ выбраться из окружения

В Харьковской области сорваны три попытки подразделений ВСУ выйти из окружения. Штурмовые действия предпринимали бойцы 151-й и 92-й отдельных механизированных бригад в направлении населенных пунктов Благодатовка, Великая Шапковка и Нечволодовка. ВСУ потеряли 20 военнослужащих и бронеавтомобиль «Джура».

ГУР Украины пыталось эвакуировать группу иностранцев из-под Красноармейска. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По его словам, для этого был отправлен специальный борт. Украинской стороной предпринято несколько таких попыток, судьба борта и пассажиров уточняется.





Отражены девять атак ВСУ под Красноармейском

Помимо этих попыток прорыва, Минобороны РФ сообщило еще о девяти. Атаки произошли в северном и северо-западных направлениях.

«Отражены девять атак противника в северном и северо-западном направлениях с целью выхода из окружения», — указано в сообщении ведомства. Оно также опубликовано в telegram-канале.