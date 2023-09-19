Жена губернатора Текслера рассказала о строительстве второй детской филармонии в Челябинске

В Челябинске начинается строительство второй детской филармонии

20 сентября 2023 в 12:58 Размер текста - 17 +

Вторую очередь детской филармонии построят к ноябрю 2024 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске начинается возведение второй детской филармонии. Во втором корпусе также будут располагаться большие классы для репетиций и залы для хореографии. Об этом жена челябинского губернатора Алексея Текслера, Ирина рассказала социальных сетях. «Начинается строительство второй очереди детской филармонии, где будут большие репетиционные классы и залы для хореографии. Возведение второго корпуса начнется уже на днях», — поделилась Текслер в своем telegram-канале. Новый четырехэтажный корпус филармонии, как и первый, будет возведен на улице Солнечной. На втором этаже будет заниматься детская хореографическая студия при Ансамбле танца «Урал». У студии появятся два хореографических репетиционных класса, акробатический класс и две костюмерные. На третьем этаже будут работать ансамбль аккордеонистов и аккомпанирующий ансамбль народных инструментов детской студии «Урал». На четвертом этаже будут расположены симфонический и эстрадно-джазовый оркестры. Общая площадь второго корпуса составит 2 тысячи 642 квадратных метров. В здании потолки на трех этажах будут по шесть метров. Планируется, что здание построят к ноябрю 2024 года.

В Челябинске начинается возведение второй детской филармонии. Во втором корпусе также будут располагаться большие классы для репетиций и залы для хореографии. Об этом жена челябинского губернатора Алексея Текслера, Ирина рассказала социальных сетях. «Начинается строительство второй очереди детской филармонии, где будут большие репетиционные классы и залы для хореографии. Возведение второго корпуса начнется уже на днях», — поделилась Текслер в своем telegram-канале. Новый четырехэтажный корпус филармонии, как и первый, будет возведен на улице Солнечной. На втором этаже будет заниматься детская хореографическая студия при Ансамбле танца «Урал». У студии появятся два хореографических репетиционных класса, акробатический класс и две костюмерные. На третьем этаже будут работать ансамбль аккордеонистов и аккомпанирующий ансамбль народных инструментов детской студии «Урал». На четвертом этаже будут расположены симфонический и эстрадно-джазовый оркестры. Общая площадь второго корпуса составит 2 тысячи 642 квадратных метров. В здании потолки на трех этажах будут по шесть метров. Планируется, что здание построят к ноябрю 2024 года.