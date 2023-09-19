Вандалы испортили незаконченную работу STENOGRAFFIA в Екатеринбурге. Фото

20 сентября 2023 в 13:01 Размер текста - 17 +

Испорченную работу обнаружили 19 сентября Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Вандалы разрисовали работу художницы Марии Нурматовой, которая стала участницей фестиваля уличного искусства STENOGRAFFIA в Екатеринбурге. Однако команда уже исправляет арт-объект, сообщили в пресс-службе фестиваля. «Это работа художницы Марии Нурматовой, дебютантка на фестивале — она впервые вышла рисовать на улицу в рамках нашего фестиваля. Это ее первая работа, и она незаконченная. Вчера вот такое утром обнаружили, уже сегодня Маша работает, все исправляет», — пояснили в пресс-службе фестиваля. Фестиваль уличного искусства STENOGRAFFIA стартовал в Екатеринбурге. В планах команды создать около 50 работ, руку к которым приложат не только российские граффитисты, но и художники из Испании, Казахстана, Германии и Турции. Фото: читатель URA.RU

Вандалы разрисовали работу художницы Марии Нурматовой, которая стала участницей фестиваля уличного искусства STENOGRAFFIA в Екатеринбурге. Однако команда уже исправляет арт-объект, сообщили в пресс-службе фестиваля. «Это работа художницы Марии Нурматовой, дебютантка на фестивале — она впервые вышла рисовать на улицу в рамках нашего фестиваля. Это ее первая работа, и она незаконченная. Вчера вот такое утром обнаружили, уже сегодня Маша работает, все исправляет», — пояснили в пресс-службе фестиваля. Фестиваль уличного искусства STENOGRAFFIA стартовал в Екатеринбурге. В планах команды создать около 50 работ, руку к которым приложат не только российские граффитисты, но и художники из Испании, Казахстана, Германии и Турции.