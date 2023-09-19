19 сентября 2023

Пьяная тюменка устроила жесткое ДТП на парковке крупного ЖК. Видео

Иномарка потеряла управление и врезалась в столб на парковке тюменского ЖК
© Служба новостей «URA.RU»
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Форд после аварии. Челябинск, форд, автомобиль, дтп, авария
Авария произошла на парковке тюменского ЖК «Заречный» Фото:

Жительница Тюмени, управляя автомобилем на парковке жилого комплекса «Заречный», на большой скорости врезалась в столб, а затем в другой автомобиль. Об этом URA.RU сообщили очевидцы происшествия. По предварительным данным, она находилась в нетрезвом состоянии.

«Авария произошла примерно в 12 часов. Красная иномарка сначала очень медленно ездила по парковке, а затем резко разогналась, и на огромной скорости врезалась в столб и другую машину. За рулем, насколько мне известно, находилась женщина», — сообщил агентству один из жителей ЖК «Заречный».

В пресс-службе областного УГИБДД агентству сообщили, что за рулем иномарки находилась женщина 1982 года рождения. По предварительным данным, у нее имелись признаки опьянения. «За рулем автомобиля находилась женщина 1982 года рождения. По предварительным данным, у нее имелись признаки алкогольного опьянения. Соответствующая экспертиза будет проведена в медицинском учреждении», — пояснили URA.RU в областной Госавтоинспекции.

В региональном департаменте здравоохранения агентству сообщили, что после ДТП женщина была госпитализирована. «Вызов поступил 20 сентября в 12:23, прибытие бригады скорой медицинской помощи — 12:39. После осмотра и оказания помощи пациента доставили в ОКБ № 2», — сообщили там агентству.

Ранее агентство писало о том, что ученики автошкол терроризируют жителей тюменского ЖК «Заречный». Тюменцы недовольны тем, что местные автошколы используют их квартал как площадку для обучения водителей.

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Жительница Тюмени, управляя автомобилем на парковке жилого комплекса «Заречный», на большой скорости врезалась в столб, а затем в другой автомобиль. Об этом URA.RU сообщили очевидцы происшествия. По предварительным данным, она находилась в нетрезвом состоянии. «Авария произошла примерно в 12 часов. Красная иномарка сначала очень медленно ездила по парковке, а затем резко разогналась, и на огромной скорости врезалась в столб и другую машину. За рулем, насколько мне известно, находилась женщина», — сообщил агентству один из жителей ЖК «Заречный». В пресс-службе областного УГИБДД агентству сообщили, что за рулем иномарки находилась женщина 1982 года рождения. По предварительным данным, у нее имелись признаки опьянения. «За рулем автомобиля находилась женщина 1982 года рождения. По предварительным данным, у нее имелись признаки алкогольного опьянения. Соответствующая экспертиза будет проведена в медицинском учреждении», — пояснили URA.RU в областной Госавтоинспекции. В региональном департаменте здравоохранения агентству сообщили, что после ДТП женщина была госпитализирована. «Вызов поступил 20 сентября в 12:23, прибытие бригады скорой медицинской помощи — 12:39. После осмотра и оказания помощи пациента доставили в ОКБ № 2», — сообщили там агентству. Ранее агентство писало о том, что ученики автошкол терроризируют жителей тюменского ЖК «Заречный». Тюменцы недовольны тем, что местные автошколы используют их квартал как площадку для обучения водителей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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