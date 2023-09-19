19 сентября 2023

Неизвестные атаковали депутатов под видом челябинского VIP-чиновника и ФСБ. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Наталья Котова на городском субботнике. Челябинск, ереклинцев виктор
Виктор Ереклинцев уже сообщил о мошенниках силовикам Фото:

Неизвестные, действуя от имени главы Центрального района Челябинска Виктора Ереклинцева и ФСБ, попытались обмануть депутатов районного совета. Эту информацию подтвердил URA.RU 20 сентября сам Ереклинцев.

«Был создан фейковый аккаунт с моим фото. С него стали приходить сообщения депутатам Центрального района, якобы от имени Федеральной службы безопасности. Я уже предупредил всех народных избранников, а правоохранительные органы проводят проверку», — рассказал URA.RU сам Ереклинцев.

В сообщениях от имени главы района сообщали, что с ним должен связаться некий куратор от Федеральной Службы. «Будьте готовы к звонку, информацию никому не говорите по настоятельной просьбе силовых структур», — писали неизвестные от имени Ереклинцева. Возмущаясь при этом, если адресат игнорировал обращение.

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Неизвестные, действуя от имени главы Центрального района Челябинска Виктора Ереклинцева и ФСБ, попытались обмануть депутатов районного совета. Эту информацию подтвердил URA.RU 20 сентября сам Ереклинцев. «Был создан фейковый аккаунт с моим фото. С него стали приходить сообщения депутатам Центрального района, якобы от имени Федеральной службы безопасности. Я уже предупредил всех народных избранников, а правоохранительные органы проводят проверку», — рассказал URA.RU сам Ереклинцев. В сообщениях от имени главы района сообщали, что с ним должен связаться некий куратор от Федеральной Службы. «Будьте готовы к звонку, информацию никому не говорите по настоятельной просьбе силовых структур», — писали неизвестные от имени Ереклинцева. Возмущаясь при этом, если адресат игнорировал обращение.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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