Неизвестные атаковали депутатов под видом челябинского VIP-чиновника и ФСБ. Скрин

20 сентября 2023 в 13:37 Размер текста - 17 +

Виктор Ереклинцев уже сообщил о мошенниках силовикам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Неизвестные, действуя от имени главы Центрального района Челябинска Виктора Ереклинцева и ФСБ, попытались обмануть депутатов районного совета. Эту информацию подтвердил URA.RU 20 сентября сам Ереклинцев. «Был создан фейковый аккаунт с моим фото. С него стали приходить сообщения депутатам Центрального района, якобы от имени Федеральной службы безопасности. Я уже предупредил всех народных избранников, а правоохранительные органы проводят проверку», — рассказал URA.RU сам Ереклинцев. В сообщениях от имени главы района сообщали, что с ним должен связаться некий куратор от Федеральной Службы. «Будьте готовы к звонку, информацию никому не говорите по настоятельной просьбе силовых структур», — писали неизвестные от имени Ереклинцева. Возмущаясь при этом, если адресат игнорировал обращение. Скрин: читатель URA.RU

Неизвестные, действуя от имени главы Центрального района Челябинска Виктора Ереклинцева и ФСБ, попытались обмануть депутатов районного совета. Эту информацию подтвердил URA.RU 20 сентября сам Ереклинцев. «Был создан фейковый аккаунт с моим фото. С него стали приходить сообщения депутатам Центрального района, якобы от имени Федеральной службы безопасности. Я уже предупредил всех народных избранников, а правоохранительные органы проводят проверку», — рассказал URA.RU сам Ереклинцев. В сообщениях от имени главы района сообщали, что с ним должен связаться некий куратор от Федеральной Службы. «Будьте готовы к звонку, информацию никому не говорите по настоятельной просьбе силовых структур», — писали неизвестные от имени Ереклинцева. Возмущаясь при этом, если адресат игнорировал обращение.