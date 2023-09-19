Неизвестные, действуя от имени главы Центрального района Челябинска Виктора Ереклинцева и ФСБ, попытались обмануть депутатов районного совета. Эту информацию подтвердил URA.RU 20 сентября сам Ереклинцев.
«Был создан фейковый аккаунт с моим фото. С него стали приходить сообщения депутатам Центрального района, якобы от имени Федеральной службы безопасности. Я уже предупредил всех народных избранников, а правоохранительные органы проводят проверку», — рассказал URA.RU сам Ереклинцев.
В сообщениях от имени главы района сообщали, что с ним должен связаться некий куратор от Федеральной Службы. «Будьте готовы к звонку, информацию никому не говорите по настоятельной просьбе силовых структур», — писали неизвестные от имени Ереклинцева. Возмущаясь при этом, если адресат игнорировал обращение.
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