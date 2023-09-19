Ресторанный критик Яков Можаев начинает съемки третьего сезона шоу про кухню Урала. Новые выпуски шоу «Страшные Застолья: Екатеринбург» посвятят теме жутких легенд заведений города. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Ural Music Night.
«Известный гастро-эксперт и ресторанный критик Яков Можаев расскажет городские легенды о блюдах, с которыми связаны зловещие истории жителей Урала. Знакомые улицы предстанут для горожан в новом пугающем ракурсе. Сезон реконструирует события XIX века в исторических местах и продегустирует кухню культовых ресторанов города», — пояснила команда «Ночи музыки».
Снимать шоу будут в Харитоновском парке, Доме Севастьяновых, парке Маяковского и на главных улицах Екатеринбурга. Первые съемки уже прошли 14 сентября в центре города.
Первый сезон «Можно! С Можаевым» набрал 4,5 миллиона просмотров. В выпусках ресторанный критик путешествовал по достопримечательностям Урала, изучал кулинарные рецепты региона.
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