В Екатеринбурге снимут шоу о криминальных историях ресторанов и баров города. Фото 20 сентября 2023 в 13:33 Размер текста - 17 + Шоу о барах и ресторанах будет в формате триллера Фото: Размик Закарян © URA.RU Ресторанный критик Яков Можаев начинает съемки третьего сезона шоу про кухню Урала. Новые выпуски шоу «Страшные Застолья: Екатеринбург» посвятят теме жутких легенд заведений города. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Ural Music Night. «Известный гастро-эксперт и ресторанный критик Яков Можаев расскажет городские легенды о блюдах, с которыми связаны зловещие истории жителей Урала. Знакомые улицы предстанут для горожан в новом пугающем ракурсе. Сезон реконструирует события XIX века в исторических местах и продегустирует кухню культовых ресторанов города», — пояснила команда «Ночи музыки». Снимать шоу будут в Харитоновском парке, Доме Севастьяновых, парке Маяковского и на главных улицах Екатеринбурга. Первые съемки уже прошли 14 сентября в центре города. Первый сезон «Можно! С Можаевым» набрал 4,5 миллиона просмотров. В выпусках ресторанный критик путешествовал по достопримечательностям Урала, изучал кулинарные рецепты региона. Фото предоставлено пресс-службой «Ночи музыки» Ресторанный критик Яков Можаев начинает съемки третьего сезона шоу про кухню Урала. Новые выпуски шоу «Страшные Застолья: Екатеринбург» посвятят теме жутких легенд заведений города. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Ural Music Night. «Известный гастро-эксперт и ресторанный критик Яков Можаев расскажет городские легенды о блюдах, с которыми связаны зловещие истории жителей Урала. Знакомые улицы предстанут для горожан в новом пугающем ракурсе. Сезон реконструирует события XIX века в исторических местах и продегустирует кухню культовых ресторанов города», — пояснила команда «Ночи музыки». Снимать шоу будут в Харитоновском парке, Доме Севастьяновых, парке Маяковского и на главных улицах Екатеринбурга. Первые съемки уже прошли 14 сентября в центре города. Первый сезон «Можно! С Можаевым» набрал 4,5 миллиона просмотров. В выпусках ресторанный критик путешествовал по достопримечательностям Урала, изучал кулинарные рецепты региона. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям