19 сентября 2023

В Екатеринбурге снимут шоу о криминальных историях ресторанов и баров города. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ночной репортаж из баров города. Екатеринбург, тусовка, ночная жизнь, бар, клуб, диджей, самоцвет бар
Шоу о барах и ресторанах будет в формате триллера Фото:

Ресторанный критик Яков Можаев начинает съемки третьего сезона шоу про кухню Урала. Новые выпуски шоу «Страшные Застолья: Екатеринбург» посвятят теме жутких легенд заведений города. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Ural Music Night.

«Известный гастро-эксперт и ресторанный критик Яков Можаев расскажет городские легенды о блюдах, с которыми связаны зловещие истории жителей Урала. Знакомые улицы предстанут для горожан в новом пугающем ракурсе. Сезон реконструирует события XIX века в исторических местах и продегустирует кухню культовых ресторанов города», — пояснила команда «Ночи музыки».

Снимать шоу будут в Харитоновском парке, Доме Севастьяновых, парке Маяковского и на главных улицах Екатеринбурга. Первые съемки уже прошли 14 сентября в центре города.

Первый сезон «Можно! С Можаевым» набрал 4,5 миллиона просмотров. В выпусках ресторанный критик путешествовал по достопримечательностям Урала, изучал кулинарные рецепты региона.

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Ресторанный критик Яков Можаев начинает съемки третьего сезона шоу про кухню Урала. Новые выпуски шоу «Страшные Застолья: Екатеринбург» посвятят теме жутких легенд заведений города. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Ural Music Night. «Известный гастро-эксперт и ресторанный критик Яков Можаев расскажет городские легенды о блюдах, с которыми связаны зловещие истории жителей Урала. Знакомые улицы предстанут для горожан в новом пугающем ракурсе. Сезон реконструирует события XIX века в исторических местах и продегустирует кухню культовых ресторанов города», — пояснила команда «Ночи музыки». Снимать шоу будут в Харитоновском парке, Доме Севастьяновых, парке Маяковского и на главных улицах Екатеринбурга. Первые съемки уже прошли 14 сентября в центре города. Первый сезон «Можно! С Можаевым» набрал 4,5 миллиона просмотров. В выпусках ресторанный критик путешествовал по достопримечательностям Урала, изучал кулинарные рецепты региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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