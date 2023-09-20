Выросло число погибших при взрыве в Балашихе

Число погибших при взрыве в Балашихе выросло до трех человек
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При взрыве газа в Балашихе погибли трое, сообщают экстренные службы Фото:
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В Балашихе произошел взрыв газа в жилом доме

При взрыве газа в многоэтажном доме в Балашихе погибли трое человек. Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на экстренные службы. До этого губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал о двух погибших.

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При взрыве газа в многоэтажном доме в Балашихе погибли трое человек. Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на экстренные службы. До этого губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал о двух погибших.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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