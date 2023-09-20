Выросло число погибших при взрыве в Балашихе

При взрыве газа в Балашихе погибли трое, сообщают экстренные службы
новость из сюжетаВ Балашихе произошел взрыв газа в жилом доме
При взрыве газа в многоэтажном доме в Балашихе погибли трое человек. Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на экстренные службы. До этого губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал о двух погибших.
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