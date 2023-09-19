19 сентября 2023

В Екатеринбурге в школу ворвался пьяный мужчина

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый экзамен в рамках основного периода сдачи ЕГЭ в школе № 208. Екатеринбург, учебный класс, егэ, ученики, подростки, экзамен, школьный класс, дети, школа, школьники, единый государственный экзамен, маска на лицо, ученики школы
Пьяный екатеринбуржец хотел погреться в школе Фото:

В школе №36 на Вторчермете в Екатеринбурге задержали 29 летнего нетрезвого мужчину. Охранники впустили его погреться, но посетитель начал буянить. Об этом URA.RU сообщил очевидец, информацию подтвердили в полиции.

«В дежурную часть отдела полиции №1 доставлен мужчина 1994 года рождения с признаками опьянения. Доставленный поясняет, что хотел проникнуть в помещение учебной организации чтобы прогреться. Опасных предметов при нем не обнаружено. Полицейские в настоящее время устанавливают обстоятельства происшествия», — рассказали в УМВД по Екатеринбургу.

По словам очевидцев, мужчина вел себя неадекватно. Именно поэтому и вызвали полицию. URA.RU обратилось в департамент образования Екатеринбурга с просьбой рассказать обстоятельства случившегося. На момент публикации ответ не поступил.

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В школе №36 на Вторчермете в Екатеринбурге задержали 29 летнего нетрезвого мужчину. Охранники впустили его погреться, но посетитель начал буянить. Об этом URA.RU сообщил очевидец, информацию подтвердили в полиции. «В дежурную часть отдела полиции №1 доставлен мужчина 1994 года рождения с признаками опьянения. Доставленный поясняет, что хотел проникнуть в помещение учебной организации чтобы прогреться. Опасных предметов при нем не обнаружено. Полицейские в настоящее время устанавливают обстоятельства происшествия», — рассказали в УМВД по Екатеринбургу. По словам очевидцев, мужчина вел себя неадекватно. Именно поэтому и вызвали полицию. URA.RU обратилось в департамент образования Екатеринбурга с просьбой рассказать обстоятельства случившегося. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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