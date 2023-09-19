В Екатеринбурге в школу ворвался пьяный мужчина

В школе №36 на Вторчермете в Екатеринбурге задержали 29 летнего нетрезвого мужчину. Охранники впустили его погреться, но посетитель начал буянить. Об этом URA.RU сообщил очевидец, информацию подтвердили в полиции.
«В дежурную часть отдела полиции №1 доставлен мужчина 1994 года рождения с признаками опьянения. Доставленный поясняет, что хотел проникнуть в помещение учебной организации чтобы прогреться. Опасных предметов при нем не обнаружено. Полицейские в настоящее время устанавливают обстоятельства происшествия», — рассказали в УМВД по Екатеринбургу.
По словам очевидцев, мужчина вел себя неадекватно. Именно поэтому и вызвали полицию. URA.RU обратилось в департамент образования Екатеринбурга с просьбой рассказать обстоятельства случившегося. На момент публикации ответ не поступил.
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