В Екатеринбурге в школу ворвался пьяный мужчина

20 сентября 2023 в 13:46 Размер текста - 17 +

Пьяный екатеринбуржец хотел погреться в школе Фото: Анна Майорова © URA.RU В школе №36 на Вторчермете в Екатеринбурге задержали 29 летнего нетрезвого мужчину. Охранники впустили его погреться, но посетитель начал буянить. Об этом URA.RU сообщил очевидец, информацию подтвердили в полиции. «В дежурную часть отдела полиции №1 доставлен мужчина 1994 года рождения с признаками опьянения. Доставленный поясняет, что хотел проникнуть в помещение учебной организации чтобы прогреться. Опасных предметов при нем не обнаружено. Полицейские в настоящее время устанавливают обстоятельства происшествия», — рассказали в УМВД по Екатеринбургу. По словам очевидцев, мужчина вел себя неадекватно. Именно поэтому и вызвали полицию. URA.RU обратилось в департамент образования Екатеринбурга с просьбой рассказать обстоятельства случившегося. На момент публикации ответ не поступил.

В школе №36 на Вторчермете в Екатеринбурге задержали 29 летнего нетрезвого мужчину. Охранники впустили его погреться, но посетитель начал буянить. Об этом URA.RU сообщил очевидец, информацию подтвердили в полиции. «В дежурную часть отдела полиции №1 доставлен мужчина 1994 года рождения с признаками опьянения. Доставленный поясняет, что хотел проникнуть в помещение учебной организации чтобы прогреться. Опасных предметов при нем не обнаружено. Полицейские в настоящее время устанавливают обстоятельства происшествия», — рассказали в УМВД по Екатеринбургу. По словам очевидцев, мужчина вел себя неадекватно. Именно поэтому и вызвали полицию. URA.RU обратилось в департамент образования Екатеринбурга с просьбой рассказать обстоятельства случившегося. На момент публикации ответ не поступил.