19 сентября 2023

В Златоусте строительное ограждение рухнуло на человека. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Рухнувшее нежилое здание (памятник архитектуры) по улице Советская 131. Курган, памятник архитектуры, развалины, лента ограждения, рухнувшее здание, улица советская131
Строительная конструкция была призвана обеспечивать безопасность прохожих Фото:

В Златоусте (Челябинская область) в центре города строительное ограждение рухнуло на человека. Два автомобиля повреждены, есть пострадавший. Подробности URA.RU 20 сентября сообщили в местном отделе оператора капремонта.

«20 сентября около 11 часов утра неустановленный житель Златоуста в нетрезвом виде разрушил коридор безопасности, принадлежащий подрядчику, работающему по договору с региональным оператором капремонта. При этом он пострадал сам и повредил два автомобиля», — сообщил корреспонденту URA.RU начальник Златоустовского отдела регоператора капитального ремонта Дамир Галекбаров.

Подрядчик выполнял ремонт фасада и крыши дома по улице Карла Маркса, 8. Нетрезвый мужчина разрушил коридор безопасности — деревянную конструкцию с крышей из профнастила. Конструкция придавила его и повредила два припаркованных автомобиля.

На место были вызваны сотрудники полиции, виновник инцидента был госпитализирован, однако сбежал из больницы. Его личность сейчас устанавливается.

Коридор безопасности рухнул на припаркованные автомобили
Коридор безопасности рухнул на припаркованные автомобили
Фото:
Конструкция находилась рядом с домом, в котором ведется капитальный ремонт
Конструкция находилась рядом с домом, в котором ведется капитальный ремонт
Фото:
До того, как ее разрушил пьяный мужчина, конструкция простояла почти год
До того, как ее разрушил пьяный мужчина, конструкция простояла почти год
Фото:

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В Златоусте (Челябинская область) в центре города строительное ограждение рухнуло на человека. Два автомобиля повреждены, есть пострадавший. Подробности URA.RU 20 сентября сообщили в местном отделе оператора капремонта. «20 сентября около 11 часов утра неустановленный житель Златоуста в нетрезвом виде разрушил коридор безопасности, принадлежащий подрядчику, работающему по договору с региональным оператором капремонта. При этом он пострадал сам и повредил два автомобиля», — сообщил корреспонденту URA.RU начальник Златоустовского отдела регоператора капитального ремонта Дамир Галекбаров. Подрядчик выполнял ремонт фасада и крыши дома по улице Карла Маркса, 8. Нетрезвый мужчина разрушил коридор безопасности — деревянную конструкцию с крышей из профнастила. Конструкция придавила его и повредила два припаркованных автомобиля. На место были вызваны сотрудники полиции, виновник инцидента был госпитализирован, однако сбежал из больницы. Его личность сейчас устанавливается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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