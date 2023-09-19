Строительная конструкция была призвана обеспечивать безопасность прохожих Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Златоусте (Челябинская область) в центре города строительное ограждение рухнуло на человека. Два автомобиля повреждены, есть пострадавший. Подробности URA.RU 20 сентября сообщили в местном отделе оператора капремонта.

«20 сентября около 11 часов утра неустановленный житель Златоуста в нетрезвом виде разрушил коридор безопасности, принадлежащий подрядчику, работающему по договору с региональным оператором капремонта. При этом он пострадал сам и повредил два автомобиля», — сообщил корреспонденту URA.RU начальник Златоустовского отдела регоператора капитального ремонта Дамир Галекбаров.

Подрядчик выполнял ремонт фасада и крыши дома по улице Карла Маркса, 8. Нетрезвый мужчина разрушил коридор безопасности — деревянную конструкцию с крышей из профнастила. Конструкция придавила его и повредила два припаркованных автомобиля.

На место были вызваны сотрудники полиции, виновник инцидента был госпитализирован, однако сбежал из больницы. Его личность сейчас устанавливается.

Коридор безопасности рухнул на припаркованные автомобили Фото: сообщество «Инцидент Златоуст»

Конструкция находилась рядом с домом, в котором ведется капитальный ремонт Фото: сообщество «Инцидент Златоуст»