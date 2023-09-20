В лесу Миасса нашли труп мужчины

Следователи выясняют обстоятельства смерти мужчины
В лесу Миасса (Челябинская область) нашли труп мужчины, потерявшегося несколько дней назад. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, предварительно, в исчезновении мужчины рассматриваются признаки криминала.
«На теле мужчины обнаружены травмы. Возможно, имела место быть насильственная смерть», — рассказал источник.
По данным URA.RU, погибшего искали несколько дней. На момент смерти ему был 61 год.
URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. По данному факту проводится проверка.
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