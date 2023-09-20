В лесу Миасса нашли труп мужчины

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Начальник следственного управления СКР по Челябинской области Петр Решетников. Челябинск , следственный комитет
Следователи выясняют обстоятельства смерти мужчины Фото:

В лесу Миасса (Челябинская область) нашли труп мужчины, потерявшегося несколько дней назад. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, предварительно, в исчезновении мужчины рассматриваются признаки криминала.

«На теле мужчины обнаружены травмы. Возможно, имела место быть насильственная смерть», — рассказал источник.

По данным URA.RU, погибшего искали несколько дней. На момент смерти ему был 61 год.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. По данному факту проводится проверка.

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В лесу Миасса (Челябинская область) нашли труп мужчины, потерявшегося несколько дней назад. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, предварительно, в исчезновении мужчины рассматриваются признаки криминала. «На теле мужчины обнаружены травмы. Возможно, имела место быть насильственная смерть», — рассказал источник. По данным URA.RU, погибшего искали несколько дней. На момент смерти ему был 61 год. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. По данному факту проводится проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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