В лесу Миасса нашли труп мужчины

Следователи выясняют обстоятельства смерти мужчины Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В лесу Миасса (Челябинская область) нашли труп мужчины, потерявшегося несколько дней назад. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, предварительно, в исчезновении мужчины рассматриваются признаки криминала.

«На теле мужчины обнаружены травмы. Возможно, имела место быть насильственная смерть», — рассказал источник.

По данным URA.RU, погибшего искали несколько дней. На момент смерти ему был 61 год.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. По данному факту проводится проверка.