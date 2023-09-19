Мэрия Кургана пообещала отремонтировать все временное жилье

20 сентября 2023 в 15:01 Размер текста - 17 +

В Кургане до конца года отремонтируют весь маневренный фонд Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти Кургана планируют до конца года отремонтировать все временное жилье. Об этом сообщил директор департамента ЖКХ Роман Медведев в ходе собрания комитета по социальной политике, передает корреспондент URA.RU. Сейчас гражданам предоставлена уже половина помещений маневренного фонда. «Всего в муниципальном жилищном фонде находится 116 помещений. В 94 из них выполнен ремонт. Продолжаем работы в 20 помещениях в рамках текущего ремонта. Еще для двух помещений подготавливаются проектно-сметные документации. В этом году мы весь маневренный фонд отремонтируем», — сказал Медведев. Ранее URA.RU писало, что в Кургане увеличили число квартир для пострадавших в ЧС. До этого сообщалось что мэрия потратит 15 млн рублей для ремонта маневренного жилья для погорельцев.

Власти Кургана планируют до конца года отремонтировать все временное жилье. Об этом сообщил директор департамента ЖКХ Роман Медведев в ходе собрания комитета по социальной политике, передает корреспондент URA.RU. Сейчас гражданам предоставлена уже половина помещений маневренного фонда. «Всего в муниципальном жилищном фонде находится 116 помещений. В 94 из них выполнен ремонт. Продолжаем работы в 20 помещениях в рамках текущего ремонта. Еще для двух помещений подготавливаются проектно-сметные документации. В этом году мы весь маневренный фонд отремонтируем», — сказал Медведев. Ранее URA.RU писало, что в Кургане увеличили число квартир для пострадавших в ЧС. До этого сообщалось что мэрия потратит 15 млн рублей для ремонта маневренного жилья для погорельцев.