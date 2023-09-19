Мэрия Кургана пообещала отремонтировать все временное жилье

Власти Кургана планируют до конца года отремонтировать все временное жилье. Об этом сообщил директор департамента ЖКХ Роман Медведев в ходе собрания комитета по социальной политике, передает корреспондент URA.RU. Сейчас гражданам предоставлена уже половина помещений маневренного фонда.
«Всего в муниципальном жилищном фонде находится 116 помещений. В 94 из них выполнен ремонт. Продолжаем работы в 20 помещениях в рамках текущего ремонта. Еще для двух помещений подготавливаются проектно-сметные документации. В этом году мы весь маневренный фонд отремонтируем», — сказал Медведев.
Ранее URA.RU писало, что в Кургане увеличили число квартир для пострадавших в ЧС. До этого сообщалось что мэрия потратит 15 млн рублей для ремонта маневренного жилья для погорельцев.
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