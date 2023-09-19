19 сентября 2023

Мэрия Кургана пообещала отремонтировать все временное жилье

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Выездное заседание областной Думы. Курган, новострой, квартира, чистовая отделка
В Кургане до конца года отремонтируют весь маневренный фонд Фото:

Власти Кургана планируют до конца года отремонтировать все временное жилье. Об этом сообщил директор департамента ЖКХ Роман Медведев в ходе собрания комитета по социальной политике, передает корреспондент URA.RU. Сейчас гражданам предоставлена уже половина помещений маневренного фонда.

«Всего в муниципальном жилищном фонде находится 116 помещений. В 94 из них выполнен ремонт. Продолжаем работы в 20 помещениях в рамках текущего ремонта. Еще для двух помещений подготавливаются проектно-сметные документации. В этом году мы весь маневренный фонд отремонтируем», — сказал Медведев.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане увеличили число квартир для пострадавших в ЧС. До этого сообщалось что мэрия потратит 15 млн рублей для ремонта маневренного жилья для погорельцев.

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Власти Кургана планируют до конца года отремонтировать все временное жилье. Об этом сообщил директор департамента ЖКХ Роман Медведев в ходе собрания комитета по социальной политике, передает корреспондент URA.RU. Сейчас гражданам предоставлена уже половина помещений маневренного фонда. «Всего в муниципальном жилищном фонде находится 116 помещений. В 94 из них выполнен ремонт. Продолжаем работы в 20 помещениях в рамках текущего ремонта. Еще для двух помещений подготавливаются проектно-сметные документации. В этом году мы весь маневренный фонд отремонтируем», — сказал Медведев. Ранее URA.RU писало, что в Кургане увеличили число квартир для пострадавших в ЧС. До этого сообщалось что мэрия потратит 15 млн рублей для ремонта маневренного жилья для погорельцев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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