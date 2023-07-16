В Кургане увеличили число квартир для пострадавших в ЧС

17 июля 2023 в 10:00 Размер текста - 17 +

В Кургане стало больше жилья в маневренном фонде Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти Кургана увеличили число временного жилья, предназначенного для пострадавших в чрезвычайных ситуациях (ЧС). Информация об этом размещена на сайте администрации города. Ранее квартиры из маневренного фонда предоставляли погорельцам. «Отнести жилые помещения, к одному из видов специализированного жилищного фонда — к маневренному жилому помещению, расположенные по следующим адресам:- г. Курган, пр. Конституции, д. 77а, пом. 157, 18 на общей площади 21,6 кв. м.; ул. 1 Мая, д. 21, пом. 147, 27 на общей площади 22,6 кв. м.; ул. Карла Маркса, д. 151, ком. 125, площадью 11,8 кв.м», — указано в постановлении. Также в маневренный фонд перешли две квартиры по улице Половинская, д. 6 и 8Б. Общая площадь помещений 40,8 квадратных метров. Еще одна квартира по улице Дзержинского, д. 33б с площадью 13,5 квадратных метров. Ранее URA.RU писало, что курганские погорельцы получают жилье из маневренного фонда. По данным местных властей, квартиры для временного проживания получили более десяти семей, пострадавших в майских пожарах. Также сообщалось, что Мэрия Кургана потратит 15 млн рублей для ремонта маневренного жилья для погорельцев.

Власти Кургана увеличили число временного жилья, предназначенного для пострадавших в чрезвычайных ситуациях (ЧС). Информация об этом размещена на сайте администрации города. Ранее квартиры из маневренного фонда предоставляли погорельцам. «Отнести жилые помещения, к одному из видов специализированного жилищного фонда — к маневренному жилому помещению, расположенные по следующим адресам:- г. Курган, пр. Конституции, д. 77а, пом. 157, 18 на общей площади 21,6 кв. м.; ул. 1 Мая, д. 21, пом. 147, 27 на общей площади 22,6 кв. м.; ул. Карла Маркса, д. 151, ком. 125, площадью 11,8 кв.м», — указано в постановлении. Также в маневренный фонд перешли две квартиры по улице Половинская, д. 6 и 8Б. Общая площадь помещений 40,8 квадратных метров. Еще одна квартира по улице Дзержинского, д. 33б с площадью 13,5 квадратных метров. Ранее URA.RU писало, что курганские погорельцы получают жилье из маневренного фонда. По данным местных властей, квартиры для временного проживания получили более десяти семей, пострадавших в майских пожарах. Также сообщалось, что Мэрия Кургана потратит 15 млн рублей для ремонта маневренного жилья для погорельцев.