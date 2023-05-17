Мэрия Кургана выделила дополнительно 15 млн рублей на погорельцев

Деньги направят на ремонт маневренного жилья, которое будут предоставлять погорельцам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023

Мэрия Кургана дополнительно выделила 15 миллионов рублей из резервного фонда для погорельцев, не имеющих регистрации и документов на дома. На эти средства будет отремонтировано в срочном порядке маневренное жилье для предоставления пострадавшим. Об этом глава региона Вадим Шумков сообщил президенту России Владимиру Путину во время совещания с членами Правительства.

«На случай появления граждан, проживавших без регистрации, а также не имеющих на жилье и помещение никаких документов, администрацией города Кургана выделена дополнительно субсидия из резервного фонда в размере 15 млн рублей для проведения срочных ремонтных работ в подготовленном маневренном фонде», — сообщил Шумков. Также он отметил, что данное жилье будет предоставляться погорельцам на условиях социального найма.

Ранее URA.RU запустило онлайн-трансляцию по докладу губернатора Шумкова президенту Путину о ликвидации масштабных пожаров и помощи пострадавшим гражданам. В майских пожарах было уничтожено более пяти тысяч домов и строений. В огне погиб 21 человек, более 2,5 тысячи пострадали.