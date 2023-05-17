Мэрия Кургана выделила дополнительно 15 млн рублей на погорельцев

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Смолино. Застройщики. Курган, металлолом
Деньги направят на ремонт маневренного жилья, которое будут предоставлять погорельцам Фото:
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Мэрия Кургана дополнительно выделила 15 миллионов рублей из резервного фонда для погорельцев, не имеющих регистрации и документов на дома. На эти средства будет отремонтировано в срочном порядке маневренное жилье для предоставления пострадавшим. Об этом глава региона Вадим Шумков сообщил президенту России Владимиру Путину во время совещания с членами Правительства.

«На случай появления граждан, проживавших без регистрации, а также не имеющих на жилье и помещение никаких документов, администрацией города Кургана выделена дополнительно субсидия из резервного фонда в размере 15 млн рублей для проведения срочных ремонтных работ в подготовленном маневренном фонде», — сообщил Шумков. Также он отметил, что данное жилье будет предоставляться погорельцам на условиях социального найма.

Ранее URA.RU запустило онлайн-трансляцию по докладу губернатора Шумкова президенту Путину о ликвидации масштабных пожаров и помощи пострадавшим гражданам. В майских пожарах было уничтожено более пяти тысяч домов и строений. В огне погиб 21 человек, более 2,5 тысячи пострадали.

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Мэрия Кургана дополнительно выделила 15 миллионов рублей из резервного фонда для погорельцев, не имеющих регистрации и документов на дома. На эти средства будет отремонтировано в срочном порядке маневренное жилье для предоставления пострадавшим. Об этом глава региона Вадим Шумков сообщил президенту России Владимиру Путину во время совещания с членами Правительства. «На случай появления граждан, проживавших без регистрации, а также не имеющих на жилье и помещение никаких документов, администрацией города Кургана выделена дополнительно субсидия из резервного фонда в размере 15 млн рублей для проведения срочных ремонтных работ в подготовленном маневренном фонде», — сообщил Шумков. Также он отметил, что данное жилье будет предоставляться погорельцам на условиях социального найма. Ранее URA.RU запустило онлайн-трансляцию по докладу губернатора Шумкова президенту Путину о ликвидации масштабных пожаров и помощи пострадавшим гражданам. В майских пожарах было уничтожено более пяти тысяч домов и строений. В огне погиб 21 человек, более 2,5 тысячи пострадали.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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