Песков: рост простудных заболеваний не должен влиять на жизнь людей

Песков: рост простудных заболеваний не должен влиять на жизнь россиян

20 сентября 2023 в 14:26 Размер текста - 17 +

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, как регионы будут реагировать на рост заболеваний коронавирусом Фото: Владимир Андреев © URA.RU Сезонный рост простудных заболеваний не должен влиять на работу и учебу. С этим явлением нужно «нормально жить», сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Уже понятно, что каждый сезон у нас будет такой рост [простудных заболеваний], и с этим нужно нормально жить. Это не должно никоим образом влиять на работу, на учебу», — объяснил Песков. Представитель Кремля также отметил, что президент РФ Владимир Путин может поднять этот вопрос на одном из ближайших совещаний, чтобы «выслушать доклады специалистов, которые отвечают за эту область». Что касается регионов, то схема реагирования на изменения эпидемиологической ситуации остается прежней, как это было во время пандемии коронавируса. «Регионы реализуют свои полномочия при выстраивании действий на фоне сезонной эпидемиологической ситуации», — отметил Дмитрий Песков. В России продолжается сезонный рост заболеваемости коронавирусом и простудными заболеваниями. Регионы вслед за Москвой вводят масочный режим в учреждениях здравоохранения, детей переводят на дистанционный режим обучения.

Сезонный рост простудных заболеваний не должен влиять на работу и учебу. С этим явлением нужно «нормально жить», сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Уже понятно, что каждый сезон у нас будет такой рост [простудных заболеваний], и с этим нужно нормально жить. Это не должно никоим образом влиять на работу, на учебу», — объяснил Песков. Представитель Кремля также отметил, что президент РФ Владимир Путин может поднять этот вопрос на одном из ближайших совещаний, чтобы «выслушать доклады специалистов, которые отвечают за эту область». Что касается регионов, то схема реагирования на изменения эпидемиологической ситуации остается прежней, как это было во время пандемии коронавируса. «Регионы реализуют свои полномочия при выстраивании действий на фоне сезонной эпидемиологической ситуации», — отметил Дмитрий Песков. В России продолжается сезонный рост заболеваемости коронавирусом и простудными заболеваниями. Регионы вслед за Москвой вводят масочный режим в учреждениях здравоохранения, детей переводят на дистанционный режим обучения.