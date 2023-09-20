Челябинский сирота-участник СВО получил квартиру

Участник СВО получил новую, просторную квартиру Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Челябинский сирота и участник СВО Александр Сазонов, лишившийся на фронте части правой ноги при выполнении боевой задачи, получил квартиру. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии Челябинска.

«Участник СВО, относящийся к категории детей-сирот был тяжело ранен при выполнении боевой задачи, он лишился части правой ноги. После восстановления и возвращения домой специалисты Комитета по управлением имуществом и земельным отношениям вручили Александру ключи от новой, просторной квартиры», — сообщили в пресс-службе.

Сазонов с отличием окончил Екатеринбургское суворовское училище Министерства обороны Российской Федерации. После объявления о частичной мобилизации, отправился добровольцем в зону СВО. Позже боец поучил тяжелое ранение, в результате которого лишился части правой ноги. Руководство Луганской Народной республики за образцовое выполнение боевых задач и безупречное служение своему отечеству объявила ему благодарность.

В настоящий момент мэрией Челябинска проводится работа по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и оставшихся без попечения родителей граждан. В августе им было предоставлено 105 квартир, с начала года — 179. Планируется, что в 2023 году цифра возрастет до 311.

Участнику СВО вручили ключи от новой, просторной квартиры Фото: Администрация г. Челябинска

Челябинский сирота и участник СВО Александр Сазонов получил на фронте тяжелое ранение при выполнении боевой задачи Фото: Администрация г. Челябинска