Челябинскому сироте, получившему на фронте тяжелое ранение, предоставили квартиру. Фото

Челябинский сирота-участник СВО получил квартиру
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Участник СВО получил новую, просторную квартиру Фото:

Челябинский сирота и участник СВО Александр Сазонов, лишившийся на фронте части правой ноги при выполнении боевой задачи, получил квартиру. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии Челябинска.

«Участник СВО, относящийся к категории детей-сирот был тяжело ранен при выполнении боевой задачи, он лишился части правой ноги. После восстановления и возвращения домой специалисты Комитета по управлением имуществом и земельным отношениям вручили Александру ключи от новой, просторной квартиры», — сообщили в пресс-службе.

Сазонов с отличием окончил Екатеринбургское суворовское училище Министерства обороны Российской Федерации. После объявления о частичной мобилизации, отправился добровольцем в зону СВО. Позже боец поучил тяжелое ранение, в результате которого лишился части правой ноги. Руководство Луганской Народной республики за образцовое выполнение боевых задач и безупречное служение своему отечеству объявила ему благодарность.

В настоящий момент мэрией Челябинска проводится работа по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и оставшихся без попечения родителей граждан. В августе им было предоставлено 105 квартир, с начала года — 179. Планируется, что в 2023 году цифра возрастет до 311.

Участнику СВО вручили ключи от новой, просторной квартиры
Участнику СВО вручили ключи от новой, просторной квартиры
Фото:
Челябинский сирота и участник СВО Александр Сазонов получил на фронте тяжелое ранение при выполнении боевой задачи
Челябинский сирота и участник СВО Александр Сазонов получил на фронте тяжелое ранение при выполнении боевой задачи
Фото:
В настоящий момент мэрией Челябинска проводится работа по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и оставшихся без попечения родителей граждан
В настоящий момент мэрией Челябинска проводится работа по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и оставшихся без попечения родителей граждан
Фото:

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Челябинский сирота и участник СВО Александр Сазонов, лишившийся на фронте части правой ноги при выполнении боевой задачи, получил квартиру. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии Челябинска. «Участник СВО, относящийся к категории детей-сирот был тяжело ранен при выполнении боевой задачи, он лишился части правой ноги. После восстановления и возвращения домой специалисты Комитета по управлением имуществом и земельным отношениям вручили Александру ключи от новой, просторной квартиры», — сообщили в пресс-службе. Сазонов с отличием окончил Екатеринбургское суворовское училище Министерства обороны Российской Федерации. После объявления о частичной мобилизации, отправился добровольцем в зону СВО. Позже боец поучил тяжелое ранение, в результате которого лишился части правой ноги. Руководство Луганской Народной республики за образцовое выполнение боевых задач и безупречное служение своему отечеству объявила ему благодарность. В настоящий момент мэрией Челябинска проводится работа по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и оставшихся без попечения родителей граждан. В августе им было предоставлено 105 квартир, с начала года — 179. Планируется, что в 2023 году цифра возрастет до 311.
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