Шестилетний мальчик сломал позвоночник на скалодроме в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
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Парк развлечений "ФентезиГрад". Екатеринбург, аттракционы, парк развлечений, скалодром, герои парк
Мальчик упал с высоты четырех метров Фото:

В Челябинске шестилетний мальчик получил травму позвоночника, упав на скалодроме. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, причиной падения стал неисправный карабин.

«На высоте четырех метров карабин, которым мальчик был пристегнут к страховке, раскрутился. В итоге ребенок упал. На скорой помощи его экстренно доставили в областную клиническую больницу», — рассказал источник.

По данным URA.RU, медики зафиксировали у ребенка компрессионный перелом позвоночника грудного отдела. Сейчас он находится под наблюдением врачей. Скалодром принадлежит спорткомплексу Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ).

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию по поводу инцидента. Также агентство направило официальный запрос в спорткомплекс ЮУрГУ. Ответ будет опубликован после получения.

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В Челябинске шестилетний мальчик получил травму позвоночника, упав на скалодроме. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, причиной падения стал неисправный карабин. «На высоте четырех метров карабин, которым мальчик был пристегнут к страховке, раскрутился. В итоге ребенок упал. На скорой помощи его экстренно доставили в областную клиническую больницу», — рассказал источник. По данным URA.RU, медики зафиксировали у ребенка компрессионный перелом позвоночника грудного отдела. Сейчас он находится под наблюдением врачей. Скалодром принадлежит спорткомплексу Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ). URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию по поводу инцидента. Также агентство направило официальный запрос в спорткомплекс ЮУрГУ. Ответ будет опубликован после получения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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