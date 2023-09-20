Шестилетний мальчик сломал позвоночник на скалодроме в Челябинске

Мальчик упал с высоты четырех метров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинске шестилетний мальчик получил травму позвоночника, упав на скалодроме. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, причиной падения стал неисправный карабин.

«На высоте четырех метров карабин, которым мальчик был пристегнут к страховке, раскрутился. В итоге ребенок упал. На скорой помощи его экстренно доставили в областную клиническую больницу», — рассказал источник.

По данным URA.RU, медики зафиксировали у ребенка компрессионный перелом позвоночника грудного отдела. Сейчас он находится под наблюдением врачей. Скалодром принадлежит спорткомплексу Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ).

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию по поводу инцидента. Также агентство направило официальный запрос в спорткомплекс ЮУрГУ. Ответ будет опубликован после получения.