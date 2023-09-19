Власти в Пермском крае объяснили сбои в работе электронной образовательной системы ЭПОС

Мининформразвития Пермского края: сбои в ЭПОС возникают из-за высокой нагрузки

20 сентября 2023 в 15:18 Размер текста - 17 +

Пермякам посоветовали обращать внимание на скорость интернета при работе с ЭПОС Фото: Сергей Русанов © URA.RU Сбои в работе Пермской электронной образовательная системы (ЭПОС) могут быть связаны с внесением в систему большого объема данных и активностью пользователей. Об этом URA.RU сообщили в министерстве информразвития и связи Пермского края, комментируя жалобы пермяков на работу ЭПОС в соцсети «ВКонтакте». В ведомстве также посоветовали проверять скорость интернета при работе с системой, либо обращаться в службу техподдержки. «Начало учебного года — это всегда пора налаживания всех школьных процессов: утверждается расписание, формируется состав групп, вносится большой массив данных в разделы ЭПОС. Необходимо время для стабилизации ситуации. Ели наблюдается замедление работы системы, то, в первую очередь, мы рекомендуем проверить скорость интернета. В случае, если со скоростью все в порядке, необходимо зафиксировать, на какой странице в ЭПОС замедлилась работа, и в какое время это происходит. Эту информацию нужно направить в службу техподдержки ЭПОС. Скорость ответа техподдержки зависит от сложности проблемы», — отметили в пресс-службе мининформразвития и связи Прикамья. Ранее краевые власти дали рекомендации по улучшению мобильной версии ЭПОСа. Нарекания на работу электронной образовательной системы со стороны пользователей появились в соцсети «ВКонтакте» перед началом учебного года. Жители региона отмечали, что не могут зарегистрироваться в ЭПОСе. Они также писали, что система работает медленно или вовсе недоступна. ЭПОС заработала в 2019 году, как система, позволяющая педагогам в школах вести электронные журналы и дневники, формировать домашние задания и ставить отметки о посещаемости. Впоследствии к ней подключили детские сады, колледжи и техникумы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сбои в работе Пермской электронной образовательная системы (ЭПОС) могут быть связаны с внесением в систему большого объема данных и активностью пользователей. Об этом URA.RU сообщили в министерстве информразвития и связи Пермского края, комментируя жалобы пермяков на работу ЭПОС в соцсети «ВКонтакте». В ведомстве также посоветовали проверять скорость интернета при работе с системой, либо обращаться в службу техподдержки. «Начало учебного года — это всегда пора налаживания всех школьных процессов: утверждается расписание, формируется состав групп, вносится большой массив данных в разделы ЭПОС. Необходимо время для стабилизации ситуации. Ели наблюдается замедление работы системы, то, в первую очередь, мы рекомендуем проверить скорость интернета. В случае, если со скоростью все в порядке, необходимо зафиксировать, на какой странице в ЭПОС замедлилась работа, и в какое время это происходит. Эту информацию нужно направить в службу техподдержки ЭПОС. Скорость ответа техподдержки зависит от сложности проблемы», — отметили в пресс-службе мининформразвития и связи Прикамья. Ранее краевые власти дали рекомендации по улучшению мобильной версии ЭПОСа. Нарекания на работу электронной образовательной системы со стороны пользователей появились в соцсети «ВКонтакте» перед началом учебного года. Жители региона отмечали, что не могут зарегистрироваться в ЭПОСе. Они также писали, что система работает медленно или вовсе недоступна. ЭПОС заработала в 2019 году, как система, позволяющая педагогам в школах вести электронные журналы и дневники, формировать домашние задания и ставить отметки о посещаемости. Впоследствии к ней подключили детские сады, колледжи и техникумы.