В Чечне незаконно собирают данные участников СВО от имени тюменского военкомата

Данные участников СВО собирают неизвестные, прикрываясь именем тюменского военкомата Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Чечне бойцам СВО и их родственникам начали звонить неизвестные и пытаться выведать личные данные, прикрываясь именем военного комиссариата Тюменской области. О мошеннической схеме на своей странице в соцсети рассказала руководитель тюменского регионального штаба Комитета семей воинов Отечества Лариса Денисова.

«Ко мне обратилась коллега по КСВО из Чеченской республики. Бойцам и их родственникам стали поступать звонки и сообщения в Telegram, якобы от сотрудника нашего тюменского областного военкомата. Представлялись и нашим военкомом. Требовали актуализировать личную информацию бойцов. По ляпам сразу стало понятно, что это мошенники», — рассказала Лариса Денисова.

Информацию о военных пытались выведать якобы для того, чтобы предоставить им морально-финансовую компенсацию от президента РФ Владимира Путина. Однако такого указа глава государства не давал и не подписывал.

В областном военкомате подтвердили, что подобной работы они не ведут. А фото с аватарки звонившего в Telegram человека оказалось украдено. На нем изображен сотрудник полиции из Москвы.

В информационном центре правительства Тюменской области также отреагировали на эту информацию. Там отметили, что при поступлении подобных звонков гражданам нужно сообщить о них в пункт отбора на военную службу по контракту в Тюмени, по телефону 79—19—04. Тюменцев также просят соблюдать осторожность и не выкладывать в открытый доступ фото военных с их приездов в отпуск и другую личную информацию.