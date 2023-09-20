Свердловскому экс-оперу, конфликтовавшему с руководством, вынесли приговор

Тагильскому экс-оперу Белоконному назначили два года исправительных работ
© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу начальника Росеестра Молчанова Олега. Курган , кобура, пистолет, полиция, полицейский, конвой
Руслан Белоконный получил два года исправительных работ Фото:

Бывшему оперу Руслану Белоконному из Нижнего Тагила, у которого был конфликт с начальником тагильской полиции Ибрагимом Абдулкадыровым, 20 сентября огласили приговор. Ему назначили два года исправительных работ. Об этом URA.RU сообщил сам Белоконный.

Белоконного обвиняют за эпизод, который произошел в 2020 году. Тогда одного тагильского тренера задержали на праздновании дня рождения в кафе и повезли на освидетельствование, но оно ничего не показало. Одного из полицейских заподозрили в том, что он выдал себя за тренера и сдал анализы вместо него (он сам утверждал, что сдавал за себя по требованию начальства). Дело ограничилось проверкой.

Самым известным делом Белоконного стало раскрытие убийства 16-летнего подростка. Руслан в одиночку семь лет в свободное время искал зацепки. Это дело не могли раскрыть 17 лет, но Белоконный смог. Однако госнаграду за это получил глава нижнетагильской полиции Ибрагим Абдулкадыров. Между ним и Белоконным произошел конфликт.

Белоконного уволили и возбудили против него уголовное дело по двум статьям (фальсификация и превышение служебных полномочий), подняв старую служебную записку. Именно Белоконный возил тренера на освидетельствование. Его и двух сотрудников обвинили в сговоре с тренером с целью подмены анализов.

«Сегодня прошло заседание, мне назначили два года исправительных работ. Из обвинения убрали статью о фальсификации, оставив только превышение полномочий», — рассказал Белоконный. Заседание длилось 20 минут. Двух других полицейских по этому делу полностью оправдали. Белоконный собирается обжаловать приговор и добиваться полного оправдания.

Его адвокат Алексей Усатов добавил корреспонденту URA.RU, что они будут обращаться с апелляцией в Свердловский областной суд. «При несогласии с решением, будем обращаться в Седьмой кассационный суд общей юрисдикции. Если и там решение будет не в нашу пользу — то в Верховный суд РФ», — пояснил Усатов.

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Бывшему оперу Руслану Белоконному из Нижнего Тагила, у которого был конфликт с начальником тагильской полиции Ибрагимом Абдулкадыровым, 20 сентября огласили приговор. Ему назначили два года исправительных работ. Об этом URA.RU сообщил сам Белоконный. Белоконного обвиняют за эпизод, который произошел в 2020 году. Тогда одного тагильского тренера задержали на праздновании дня рождения в кафе и повезли на освидетельствование, но оно ничего не показало. Одного из полицейских заподозрили в том, что он выдал себя за тренера и сдал анализы вместо него (он сам утверждал, что сдавал за себя по требованию начальства). Дело ограничилось проверкой. Самым известным делом Белоконного стало раскрытие убийства 16-летнего подростка. Руслан в одиночку семь лет в свободное время искал зацепки. Это дело не могли раскрыть 17 лет, но Белоконный смог. Однако госнаграду за это получил глава нижнетагильской полиции Ибрагим Абдулкадыров. Между ним и Белоконным произошел конфликт. Белоконного уволили и возбудили против него уголовное дело по двум статьям (фальсификация и превышение служебных полномочий), подняв старую служебную записку. Именно Белоконный возил тренера на освидетельствование. Его и двух сотрудников обвинили в сговоре с тренером с целью подмены анализов. «Сегодня прошло заседание, мне назначили два года исправительных работ. Из обвинения убрали статью о фальсификации, оставив только превышение полномочий», — рассказал Белоконный. Заседание длилось 20 минут. Двух других полицейских по этому делу полностью оправдали. Белоконный собирается обжаловать приговор и добиваться полного оправдания. Его адвокат Алексей Усатов добавил корреспонденту URA.RU, что они будут обращаться с апелляцией в Свердловский областной суд. «При несогласии с решением, будем обращаться в Седьмой кассационный суд общей юрисдикции. Если и там решение будет не в нашу пользу — то в Верховный суд РФ», — пояснил Усатов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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