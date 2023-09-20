Верховный суд РФ отменил решение мэрии Кургана по застройке в центре города

В Кургане суд пересмотрит дело по спорному участку для строительства Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Верховный суд признал неверным постановление администрации Кургана о передаче земли федеральному застройщику. Право застройщика на городской участок, ранее находившегося в аренде у другого бизнесмена, было отменено. Об этом сообщается на сайте ВС РФ.

«Судья Верховного Суда РФ определил: отказать департаменту архитектуры, строительства и земельных отношений администрации города Кургана и ООО „<…> Специализированный застройщик“ в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании коллегии по экономическим спорам ВС РФ», — говорится в постановлении. Мэрия и застройщик пытались опротестовать решение об отмене постановления о передаче участка по ул. Комсомольской под комплексную застройку.

Спор по участку земли возник после иска предпринимателя, который в 2019 году брал землю в аренду для будущей стройки. Через три года он подал заявление о пролонгации. Мэрия отказала бизнесмену, мотивируя отсутствием на участке начатого строительства, и передала землю крупному застройщику.

Коммерсант подал в суд на действия чиновников. В первых двух инстанциях он проиграл. Однако Уральский арбитражный суд признал, что «уже переданный и принадлежащий на праве аренды предпринимателю земельный участок не мог быть предоставлен администрацией города Кургана в аренду третьему лицу». Также было отмечено, что закон не содержит требования об обязательном наличии объекта незавершенного строительства для продления аренды. Поэтому исключительного права на землю у федерального застройщика, получившего в дальнейшем участок, по закону не имелось.

Верховный суд согласился с решением уральского суда, отказав мэрии и застройщику в жалобе. Дело пересмотрят в Курганском арбитражном суде.

Ранее URA.RU сообщало, что застройщика лишили земли после прихода федеральной компании. Участок по улице Комсомольской, 17 в Кургане отобрали у арендатора и передали другой компании.