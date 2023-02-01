Курганского застройщика лишили земли после прихода федеральной компании

02 февраля 2023 в 07:45 Размер текста - 17 +

Мэрия Кургана отказалась продлевать аренду земли застройщику из-за федеральной компании (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганскому застройщику Максиму Бабочкину отказали в продлении срока аренды земельного участка по улице Комсомольской, 17. Местные власти передали землю строительной компании «Брусника» из Екатеринбурга. Причиной отказа стало то, что предприниматель за время пользования землей ничего на ней не построил, сообщили в Арбитражном суде Курганской области. Бизнесмен Максим Бабочкин подавал иск к департаменту архитектуры, строительства и земельных отношений администрации Кургана. Предприниматель требовал продлить срок аренды земельного участка в центре Кургана на три года. «Поскольку на спорном земельном участке отсутствует объект незавершенного строительства (не осуществлены какие-либо строительные работы) и доказательств строительства индивидуальным предпринимателем не представлено, как и разрешения на строительство, заключение нового договора аренды по данным основаниям у ИП Бабочкина М.С. неправомерно. <…> В удовлетворении заявленных требований отказать. Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд», — говорится в документе. Представитель компании «Брусника» сообщил корреспонденту URA.RU, что договор развития застроенной территории в границах улиц Климова—Комсомольской был заключен с мэрией еще в августе 2021 года. «Строительство проекта не стартовало. На 2023 год мы планируем проектные работы и расселение», — сообщили в пресс-службе свердловского застройщика. Ранее URA.RU писало, что мэрия Кургана нашла способ, как завлечь федеральных застройщиков. По словам источников, для этого власти выставляют на продажу большие земельные участки под жилую застройку. Инсайдеры уверены, что таким образом местные застройщики отсеиваются из-за того, что не могут купить такие территории. Также сообщалось, что при комплексной застройке, которую лоббируют мэрия, возникли проблемы с поиском инвесторов на покупку земли. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Курганскому застройщику Максиму Бабочкину отказали в продлении срока аренды земельного участка по улице Комсомольской, 17. Местные власти передали землю строительной компании «Брусника» из Екатеринбурга. Причиной отказа стало то, что предприниматель за время пользования землей ничего на ней не построил, сообщили в Арбитражном суде Курганской области. Бизнесмен Максим Бабочкин подавал иск к департаменту архитектуры, строительства и земельных отношений администрации Кургана. Предприниматель требовал продлить срок аренды земельного участка в центре Кургана на три года. «Поскольку на спорном земельном участке отсутствует объект незавершенного строительства (не осуществлены какие-либо строительные работы) и доказательств строительства индивидуальным предпринимателем не представлено, как и разрешения на строительство, заключение нового договора аренды по данным основаниям у ИП Бабочкина М.С. неправомерно. <…> В удовлетворении заявленных требований отказать. Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд», — говорится в документе. Представитель компании «Брусника» сообщил корреспонденту URA.RU, что договор развития застроенной территории в границах улиц Климова—Комсомольской был заключен с мэрией еще в августе 2021 года. «Строительство проекта не стартовало. На 2023 год мы планируем проектные работы и расселение», — сообщили в пресс-службе свердловского застройщика. Ранее URA.RU писало, что мэрия Кургана нашла способ, как завлечь федеральных застройщиков. По словам источников, для этого власти выставляют на продажу большие земельные участки под жилую застройку. Инсайдеры уверены, что таким образом местные застройщики отсеиваются из-за того, что не могут купить такие территории. Также сообщалось, что при комплексной застройке, которую лоббируют мэрия, возникли проблемы с поиском инвесторов на покупку земли.