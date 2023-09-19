Глава депздрава Сигидаев обвинил курганцев в бегстве приезжих врачей

В 2023 году в регион приехали на работу больше 40 врачей, некоторые уже хотят уволиться Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Курганской области негативным отношением вызывают у приезжих врачей желание покинуть регион. Об этом заявил директор департамента здравоохранения Курганской области Алексей Сигидаев во время прямого эфира регионального ЦУР во «ВКонтакте».

«С начала 2023 года из других регионов благодаря работе департамента здравоохранения приехало чуть более 40 специалистов, четверо из них — руководители. Часть из них через какой-то промежуток времени хотят покинуть регион. Обращаю внимание, что это не из-за зарплаты. Зарплаты мы анализируем и в последнее время по зарплатам нет обращений от медработников и даже от профсоюзов. А причины именно в том, что не так встретили, не так обращаются, сами жители почему-то называют Курганскую область — „болото“, что специалисты приехали в ссылку», — сказал Сигидаев.

Сигидаев подчеркнул, что привлечь иногороднего специалиста в регион тяжело. Депздрав рекламирует Курганскую область, а на месте врач получает негатив и порой оскорбления. Глава депздрава призвал жителей области помочь в работе по привлечению медицинских кадров, чтобы снизить кадровый дефицит. При этом отметил, что при негативном отношении пациентов, решить проблему нехватки врачей не сможет даже принудительное распределение после медвузов.

Ранее URA.RU писало, что директор департамента здравоохранения Курганской области Алексей Сигидаев массово меняет главврачей и главных внештатных специалистов в больницах. Сам он заявил, что избавляет город и область от вороватых врачей, которые привыкли на постах к «ничегонеделанию».