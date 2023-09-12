Глава депздрава Сигидаев заявил, что избавляется от вороватых врачей в системе

13 сентября 2023 в 11:16 Размер текста - 17 +

Алексей Сигидаев массово меняет главных внештатных специалистов депздрава Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Директор департамента здравоохранения Курганской области Алексей Сигидаев заявил, что избавляет город и область от вороватых врачей, которые привыкли на постах к «ничегонеделанию». Об этом глава ведомства написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Помогать нельзя воровать. Поставьте запятую, чтобы предложение отражало желаемую систему здравоохранения. Уверен, она будет после первого слова, но на сегодняшний день ситуация такова, что многие курганские врачи ставят ее после второго. Рад, что у департамента есть полномочия избавлять наш город и нашу область от таких людей», — написал Сигидаев. Глава депздрава пояснил, что среди местных врачей увидел открытое кумовство, бездействие, воровство и нежелание брать на себя ответственность. Поэтому ему приходится искать людей из других регионов. Нехватка кадров на сегодняшний день большая: имеется более десятка вакансий по главным внештатным специалистам. При этом заявок от местных врачей нет, так как к должности теперь предъявляют требования: отчеты, командировки, конференции, наставничество, участие в жизни системы здравоохранения, анализ ситуации и план исправления недочетов. «Раньше было в порядке вещей получать доплату за руководящую должность и ничего не делать, поэтому, когда в январе 2022 года были потребованы отчеты о работе главных внештатных специалистов, некоторые из них были удивлены самому слову — „отчет“. Часть этих людей сами предложили их заменить, так как поняли, что ничего в этой работе не понимают. Были и те, кто угрожал и требовал оставить их на должности с прежними доплатами и с привычным стилем ничегонеделания», — пояснил Сигидаев. Он призвал курганцев не терпеть врачей, которые «кормятся за ваш счет» и поддержать наведение порядка в системе здравоохранения. Ранее URA.RU писало, что глава депздрава Алексей Сигидаев представил нового главного внештатного специалиста по паллиативной помощи Курганской области — профессора из Тюмени Павла Зотова. И.о. главврача Курганского областного онкодиспансера Гиви Сепиашвили лишился статуса главного внештатного онколога области. Из Курганской областной больницы со скандалом уволились хирурги Андрей и Николай Руденко. Заведующим отделением в сосудистом центре КОКБ стал молодой врач из Тюмени Хорен Геворкян. Также Сигидаев пояснил массовую замену главных врачей в больницах региона. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Директор департамента здравоохранения Курганской области Алексей Сигидаев заявил, что избавляет город и область от вороватых врачей, которые привыкли на постах к «ничегонеделанию». Об этом глава ведомства написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Помогать нельзя воровать. Поставьте запятую, чтобы предложение отражало желаемую систему здравоохранения. Уверен, она будет после первого слова, но на сегодняшний день ситуация такова, что многие курганские врачи ставят ее после второго. Рад, что у департамента есть полномочия избавлять наш город и нашу область от таких людей», — написал Сигидаев. Глава депздрава пояснил, что среди местных врачей увидел открытое кумовство, бездействие, воровство и нежелание брать на себя ответственность. Поэтому ему приходится искать людей из других регионов. Нехватка кадров на сегодняшний день большая: имеется более десятка вакансий по главным внештатным специалистам. При этом заявок от местных врачей нет, так как к должности теперь предъявляют требования: отчеты, командировки, конференции, наставничество, участие в жизни системы здравоохранения, анализ ситуации и план исправления недочетов. «Раньше было в порядке вещей получать доплату за руководящую должность и ничего не делать, поэтому, когда в январе 2022 года были потребованы отчеты о работе главных внештатных специалистов, некоторые из них были удивлены самому слову — „отчет“. Часть этих людей сами предложили их заменить, так как поняли, что ничего в этой работе не понимают. Были и те, кто угрожал и требовал оставить их на должности с прежними доплатами и с привычным стилем ничегонеделания», — пояснил Сигидаев. Он призвал курганцев не терпеть врачей, которые «кормятся за ваш счет» и поддержать наведение порядка в системе здравоохранения. Ранее URA.RU писало, что глава депздрава Алексей Сигидаев представил нового главного внештатного специалиста по паллиативной помощи Курганской области — профессора из Тюмени Павла Зотова. И.о. главврача Курганского областного онкодиспансера Гиви Сепиашвили лишился статуса главного внештатного онколога области. Из Курганской областной больницы со скандалом уволились хирурги Андрей и Николай Руденко. Заведующим отделением в сосудистом центре КОКБ стал молодой врач из Тюмени Хорен Геворкян. Также Сигидаев пояснил массовую замену главных врачей в больницах региона.