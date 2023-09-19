Пермякам напомнили о важном изменении в системе ЭПОС

Пользоваться Пермской электронной образовательной системой (ЭПОС) с 1 октября смогут только зарегистрированные на портале Госуслуг. Об этом сообщили в мининформразвития и связи Пермского края.
«С 1 октября вход в ЭПОС для всех обучающихся будет осуществляться только через данные Госуслуг. Авторизация через Госуслуги позволяет использовать один аккаунт для доступа к различным государственным сервисам, а не создавать отдельный аккаунт для каждого», — сообщает ведомство на свое й странице в соцсети «ВКонтакте».
В ведомстве отмечают, что нововведение позволит повысить безопасность и уберечь аккаунты от взлома. Ранее пермяки отмечали, что не могут зарегистрироваться в ЭПОСе. В мининформразвития утверждают, что сбои в ЭПОС возникают из-за высокой нагрузки.
Иначе сервисом будет невозможно воспользоваться
Мининформразвития Пермского края https://vk.com/mirspk
Ребенка надо зарегистрировать на Госуслугах
Мининформразвития Пермского края https://vk.com/mirspk
На словах все просто
Мининформразвития Пермского края https://vk.com/mirspk
С 1 октября только так
Мининформразвития Пермского края https://vk.com/mirspk
Пользоваться Пермской электронной образовательной системой (ЭПОС) с 1 октября смогут только зарегистрированные на портале Госуслуг. Об этом сообщили в мининформразвития и связи Пермского края. «С 1 октября вход в ЭПОС для всех обучающихся будет осуществляться только через данные Госуслуг. Авторизация через Госуслуги позволяет использовать один аккаунт для доступа к различным государственным сервисам, а не создавать отдельный аккаунт для каждого», — сообщает ведомство на свое й странице в соцсети «ВКонтакте». В ведомстве отмечают, что нововведение позволит повысить безопасность и уберечь аккаунты от взлома. Ранее пермяки отмечали, что не могут зарегистрироваться в ЭПОСе. В мининформразвития утверждают, что сбои в ЭПОС возникают из-за высокой нагрузки.