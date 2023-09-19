19 сентября 2023

Пермякам напомнили о важном изменении в системе ЭПОС

Пермяки смогут попасть в ЭПОС только через Госуслуги
© Служба новостей «URA.RU»
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Без Госуслуг в ЭПОС не попасть Фото:

Пользоваться Пермской электронной образовательной системой (ЭПОС) с 1 октября смогут только зарегистрированные на портале Госуслуг. Об этом сообщили в мининформразвития и связи Пермского края.

«С 1 октября вход в ЭПОС для всех обучающихся будет осуществляться только через данные Госуслуг. Авторизация через Госуслуги позволяет использовать один аккаунт для доступа к различным государственным сервисам, а не создавать отдельный аккаунт для каждого», — сообщает ведомство на свое й странице в соцсети «ВКонтакте».

В ведомстве отмечают, что нововведение позволит повысить безопасность и уберечь аккаунты от взлома. Ранее пермяки отмечали, что не могут зарегистрироваться в ЭПОСе. В мининформразвития утверждают, что сбои в ЭПОС возникают из-за высокой нагрузки.

Иначе сервисом будет невозможно воспользоваться
Иначе сервисом будет невозможно воспользоваться
Ребенка надо зарегистрировать на Госуслугах
Ребенка надо зарегистрировать на Госуслугах
На словах все просто
На словах все просто
С 1 октября только так
С 1 октября только так

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Пользоваться Пермской электронной образовательной системой (ЭПОС) с 1 октября смогут только зарегистрированные на портале Госуслуг. Об этом сообщили в мининформразвития и связи Пермского края. «С 1 октября вход в ЭПОС для всех обучающихся будет осуществляться только через данные Госуслуг. Авторизация через Госуслуги позволяет использовать один аккаунт для доступа к различным государственным сервисам, а не создавать отдельный аккаунт для каждого», — сообщает ведомство на свое й странице в соцсети «ВКонтакте». В ведомстве отмечают, что нововведение позволит повысить безопасность и уберечь аккаунты от взлома. Ранее пермяки отмечали, что не могут зарегистрироваться в ЭПОСе. В мининформразвития утверждают, что сбои в ЭПОС возникают из-за высокой нагрузки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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