Пермякам напомнили о важном изменении в системе ЭПОС

Пермяки смогут попасть в ЭПОС только через Госуслуги

20 сентября 2023 в 16:07 Размер текста - 17 +

Без Госуслуг в ЭПОС не попасть Фото: Денис Моргунов © URA.RU Пользоваться Пермской электронной образовательной системой (ЭПОС) с 1 октября смогут только зарегистрированные на портале Госуслуг. Об этом сообщили в мининформразвития и связи Пермского края. «С 1 октября вход в ЭПОС для всех обучающихся будет осуществляться только через данные Госуслуг. Авторизация через Госуслуги позволяет использовать один аккаунт для доступа к различным государственным сервисам, а не создавать отдельный аккаунт для каждого», — сообщает ведомство на свое й странице в соцсети «ВКонтакте». В ведомстве отмечают, что нововведение позволит повысить безопасность и уберечь аккаунты от взлома. Ранее пермяки отмечали, что не могут зарегистрироваться в ЭПОСе. В мининформразвития утверждают, что сбои в ЭПОС возникают из-за высокой нагрузки. Иначе сервисом будет невозможно воспользоваться Мининформразвития Пермского края https://vk.com/mirspk Ребенка надо зарегистрировать на Госуслугах Мининформразвития Пермского края https://vk.com/mirspk На словах все просто Мининформразвития Пермского края https://vk.com/mirspk С 1 октября только так Мининформразвития Пермского края https://vk.com/mirspk

Пользоваться Пермской электронной образовательной системой (ЭПОС) с 1 октября смогут только зарегистрированные на портале Госуслуг. Об этом сообщили в мининформразвития и связи Пермского края. «С 1 октября вход в ЭПОС для всех обучающихся будет осуществляться только через данные Госуслуг. Авторизация через Госуслуги позволяет использовать один аккаунт для доступа к различным государственным сервисам, а не создавать отдельный аккаунт для каждого», — сообщает ведомство на свое й странице в соцсети «ВКонтакте». В ведомстве отмечают, что нововведение позволит повысить безопасность и уберечь аккаунты от взлома. Ранее пермяки отмечали, что не могут зарегистрироваться в ЭПОСе. В мининформразвития утверждают, что сбои в ЭПОС возникают из-за высокой нагрузки.