19 сентября 2023

В микрорайонах Кургана отключат холодную воду из-за дезинфекции. Список

© Служба новостей «URA.RU»
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Под отключение попадут микрорайоны Заозерного Фото:

В Кургане в микрорайонах Заозерного 21 сентября отключат холодную воду для промывки и дезинфекции сетей водопровода. Об этом сообщается в telegram-канале «Водного Союза».

«Для проведения работ по промывке и дезинфекции сетей водопровода будет ограничено холодное водоснабжение в ряде микрорайонов Кургана. Ограничение ХВС будет действовать с девяти утра до восьми вечера 21 сентября», — говорится в сообщении.

По данным ресурсоснабжающей организации, полностью без холодной воды останутся 1а, 1, 2 и 4 микрорайоны Заозерного, микрорайон Мостостроителей и Откормсовхоза. Также отключение воды коснется предприятий «Курганстальмост», «Курганшпунт» и улицы Загородная из микрорайона Глинки. Коммунальщики просят потребителей заранее запастись водой.

В микрорайонах Кургана 21 сентября отключат холодную воду из-за дезинфекции сетей
В микрорайонах Кургана 21 сентября отключат холодную воду из-за дезинфекции сетей

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В Кургане в микрорайонах Заозерного 21 сентября отключат холодную воду для промывки и дезинфекции сетей водопровода. Об этом сообщается в telegram-канале «Водного Союза». «Для проведения работ по промывке и дезинфекции сетей водопровода будет ограничено холодное водоснабжение в ряде микрорайонов Кургана. Ограничение ХВС будет действовать с девяти утра до восьми вечера 21 сентября», — говорится в сообщении. По данным ресурсоснабжающей организации, полностью без холодной воды останутся 1а, 1, 2 и 4 микрорайоны Заозерного, микрорайон Мостостроителей и Откормсовхоза. Также отключение воды коснется предприятий «Курганстальмост», «Курганшпунт» и улицы Загородная из микрорайона Глинки. Коммунальщики просят потребителей заранее запастись водой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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