В микрорайонах Кургана отключат холодную воду из-за дезинфекции. Список

20 сентября 2023 в 16:20 Размер текста - 17 +

Под отключение попадут микрорайоны Заозерного Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане в микрорайонах Заозерного 21 сентября отключат холодную воду для промывки и дезинфекции сетей водопровода. Об этом сообщается в telegram-канале «Водного Союза». «Для проведения работ по промывке и дезинфекции сетей водопровода будет ограничено холодное водоснабжение в ряде микрорайонов Кургана. Ограничение ХВС будет действовать с девяти утра до восьми вечера 21 сентября», — говорится в сообщении. По данным ресурсоснабжающей организации, полностью без холодной воды останутся 1а, 1, 2 и 4 микрорайоны Заозерного, микрорайон Мостостроителей и Откормсовхоза. Также отключение воды коснется предприятий «Курганстальмост», «Курганшпунт» и улицы Загородная из микрорайона Глинки. Коммунальщики просят потребителей заранее запастись водой. В микрорайонах Кургана 21 сентября отключат холодную воду из-за дезинфекции сетей Скрин: tg-канал «АО Водный Союз Курган» https://t.me/kwater45/1147

В Кургане в микрорайонах Заозерного 21 сентября отключат холодную воду для промывки и дезинфекции сетей водопровода. Об этом сообщается в telegram-канале «Водного Союза». «Для проведения работ по промывке и дезинфекции сетей водопровода будет ограничено холодное водоснабжение в ряде микрорайонов Кургана. Ограничение ХВС будет действовать с девяти утра до восьми вечера 21 сентября», — говорится в сообщении. По данным ресурсоснабжающей организации, полностью без холодной воды останутся 1а, 1, 2 и 4 микрорайоны Заозерного, микрорайон Мостостроителей и Откормсовхоза. Также отключение воды коснется предприятий «Курганстальмост», «Курганшпунт» и улицы Загородная из микрорайона Глинки. Коммунальщики просят потребителей заранее запастись водой.