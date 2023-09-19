В Кургане в микрорайонах Заозерного 21 сентября отключат холодную воду для промывки и дезинфекции сетей водопровода. Об этом сообщается в telegram-канале «Водного Союза».
«Для проведения работ по промывке и дезинфекции сетей водопровода будет ограничено холодное водоснабжение в ряде микрорайонов Кургана. Ограничение ХВС будет действовать с девяти утра до восьми вечера 21 сентября», — говорится в сообщении.
По данным ресурсоснабжающей организации, полностью без холодной воды останутся 1а, 1, 2 и 4 микрорайоны Заозерного, микрорайон Мостостроителей и Откормсовхоза. Также отключение воды коснется предприятий «Курганстальмост», «Курганшпунт» и улицы Загородная из микрорайона Глинки. Коммунальщики просят потребителей заранее запастись водой.
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