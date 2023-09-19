Пермяк год хранил труп отца в диване

20 сентября 2023 в 18:02 Размер текста - 17 +

Силовики обнаружили тело убитого во время проверки в квартире Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Чайковского (Пермский край) убил своего отца, потом спрятал его тело в диване и хранил там целый год. Тревогу забили соседи, которые обратились в правоохранительные органы, потому что давно не видели своего соседа. Во время проверки квартиры силовики обнаружили тело погибшего мужчины. «По данным следствия, в феврале 2022 года 33-летний пермяк поссорился со своим отцом, с которым они вместе жили в квартире. он схватил нож и ударил родителя в правый бок от чего тот скончался на месте. После этого сын завернул тело отца в пакет, обмотал скотчем и положил в ящик дивана. Сам же продолжил жить в квартире», — рассказали в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю. О том, что убитый мужчина куда-то исчез забеспокоились соседи. Они позвонили в правоохранительные органы и сообщили, что давно не видели соседа. Пришедшие в квартиру силовики 3 февраля 2023 года обнаружили тело убитого отца в диване. В отношении сына возбудили уголовное дело. сейчас расследование завершено, дело передано в суд. Мужчине грозит 15 лет тюрьмы.

Житель Чайковского (Пермский край) убил своего отца, потом спрятал его тело в диване и хранил там целый год. Тревогу забили соседи, которые обратились в правоохранительные органы, потому что давно не видели своего соседа. Во время проверки квартиры силовики обнаружили тело погибшего мужчины. «По данным следствия, в феврале 2022 года 33-летний пермяк поссорился со своим отцом, с которым они вместе жили в квартире. он схватил нож и ударил родителя в правый бок от чего тот скончался на месте. После этого сын завернул тело отца в пакет, обмотал скотчем и положил в ящик дивана. Сам же продолжил жить в квартире», — рассказали в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю. О том, что убитый мужчина куда-то исчез забеспокоились соседи. Они позвонили в правоохранительные органы и сообщили, что давно не видели соседа. Пришедшие в квартиру силовики 3 февраля 2023 года обнаружили тело убитого отца в диване. В отношении сына возбудили уголовное дело. сейчас расследование завершено, дело передано в суд. Мужчине грозит 15 лет тюрьмы.