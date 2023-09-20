В семи городах Челябинской области объявлен режим «черного неба»

Режим НМУ на два дня объявлен в семи челябинских муниципалитетах

Смог задержится в регионе до 19:00 21 сентября Фото: Размик Закарян © URA.RU

В семи городах Челябинской области 20 и 21 сентября объявлен режим неблагоприятных метрологических условий (НМУ). Об этом URA.RU сообщили в минэкологии региона.

«В Челябинской области ожидаются НМУ первой степени, способствующие накоплению загрязняющих веществ. С 21:00 20 сентября до 12:00 21 сентября режим „черного неба“ вводится в Челябинске, Карабаше, Сатке, Аше и Коркино. В Златоусте и Магнитогорске НМУ начнутся в то же время, но продлятся до 19:00 21 сентября», — заявили URA.RU в министерстве.

Промпредприятия будут принимать меры для снижения негативного воздействия на атмосферу. Часть производственных процессов приостановят.