В семи городах Челябинской области объявлен режим «черного неба»

Режим НМУ на два дня объявлен в семи челябинских муниципалитетах
© Служба новостей «URA.RU»
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Смог. Екатеринбург, голубь, смог, птица
Смог задержится в регионе до 19:00 21 сентября Фото:

В семи городах Челябинской области 20 и 21 сентября объявлен режим неблагоприятных метрологических условий (НМУ). Об этом URA.RU сообщили в минэкологии региона.

«В Челябинской области ожидаются НМУ первой степени, способствующие накоплению загрязняющих веществ. С 21:00 20 сентября до 12:00 21 сентября режим „черного неба“ вводится в Челябинске, Карабаше, Сатке, Аше и Коркино. В Златоусте и Магнитогорске НМУ начнутся в то же время, но продлятся до 19:00 21 сентября», — заявили URA.RU в министерстве.

Промпредприятия будут принимать меры для снижения негативного воздействия на атмосферу. Часть производственных процессов приостановят.

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В семи городах Челябинской области 20 и 21 сентября объявлен режим неблагоприятных метрологических условий (НМУ). Об этом URA.RU сообщили в минэкологии региона. «В Челябинской области ожидаются НМУ первой степени, способствующие накоплению загрязняющих веществ. С 21:00 20 сентября до 12:00 21 сентября режим „черного неба“ вводится в Челябинске, Карабаше, Сатке, Аше и Коркино. В Златоусте и Магнитогорске НМУ начнутся в то же время, но продлятся до 19:00 21 сентября», — заявили URA.RU в министерстве. Промпредприятия будут принимать меры для снижения негативного воздействия на атмосферу. Часть производственных процессов приостановят.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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