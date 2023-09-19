19 сентября 2023

В Сургуте открывают серию школ ради детей мигрантов

© Служба новостей «URA.RU»
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Учебные заведения в жк "Clever Park". Екатеринбург, урок, класс, учеба, школьный класс, ученик, школа, начальная школа, школьная парта
Курс обучения рассчитан на два месяца. Фото:

В Сургуте откроют семь центров изучения русского языка для детей мигрантов. Об этом URA.RU сообщил начальник управления по вопросам общественной безопасности городской администрации Дмитрий Печенкин.

«Это продиктовано в первую очередь проблемой. Дети, приехавшие с родителями в Сургут, испытывают очень серьезные трудности со знанием русского языка. А это, естественно, одна из компонент для успешной социализации и культурной адаптации приезжих. Все это является одним из факторов возможных в дальнейшем конфликтных ситуаций в городе. Сейчас действуют два центра обучения, и в октябре мы планируем открыть еще пять», — сообщил Печенкин.

Инициаторами выступили две некоммерческие организации — «Центр социальной и культурной адаптации интеграции иностранных граждан» и «Институт развития компетенций» имеющие лицензию на преподавательскую деятельность. Администрация пошла на встречу активистам и поддержала проект, предоставив помещения и педагогов. Всего мэрия подготовила 13 специалистов, готовых заниматься с детьми. Курс обучения рассчитан на два месяца. Для приезжих занятия будут не бесплатны. Деньги пойдут на зарплату учителей.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте детей мигрантов будут тестировать на знание языка при зачислении в школу. Это необходимо для разработки индивидуальных программ обучения.

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В Сургуте откроют семь центров изучения русского языка для детей мигрантов. Об этом URA.RU сообщил начальник управления по вопросам общественной безопасности городской администрации Дмитрий Печенкин. «Это продиктовано в первую очередь проблемой. Дети, приехавшие с родителями в Сургут, испытывают очень серьезные трудности со знанием русского языка. А это, естественно, одна из компонент для успешной социализации и культурной адаптации приезжих. Все это является одним из факторов возможных в дальнейшем конфликтных ситуаций в городе. Сейчас действуют два центра обучения, и в октябре мы планируем открыть еще пять», — сообщил Печенкин. Инициаторами выступили две некоммерческие организации — «Центр социальной и культурной адаптации интеграции иностранных граждан» и «Институт развития компетенций» имеющие лицензию на преподавательскую деятельность. Администрация пошла на встречу активистам и поддержала проект, предоставив помещения и педагогов. Всего мэрия подготовила 13 специалистов, готовых заниматься с детьми. Курс обучения рассчитан на два месяца. Для приезжих занятия будут не бесплатны. Деньги пойдут на зарплату учителей. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте детей мигрантов будут тестировать на знание языка при зачислении в школу. Это необходимо для разработки индивидуальных программ обучения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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