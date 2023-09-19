В Сургуте открывают серию школ ради детей мигрантов

Курс обучения рассчитан на два месяца. Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Сургуте откроют семь центров изучения русского языка для детей мигрантов. Об этом URA.RU сообщил начальник управления по вопросам общественной безопасности городской администрации Дмитрий Печенкин.

«Это продиктовано в первую очередь проблемой. Дети, приехавшие с родителями в Сургут, испытывают очень серьезные трудности со знанием русского языка. А это, естественно, одна из компонент для успешной социализации и культурной адаптации приезжих. Все это является одним из факторов возможных в дальнейшем конфликтных ситуаций в городе. Сейчас действуют два центра обучения, и в октябре мы планируем открыть еще пять», — сообщил Печенкин.

Инициаторами выступили две некоммерческие организации — «Центр социальной и культурной адаптации интеграции иностранных граждан» и «Институт развития компетенций» имеющие лицензию на преподавательскую деятельность. Администрация пошла на встречу активистам и поддержала проект, предоставив помещения и педагогов. Всего мэрия подготовила 13 специалистов, готовых заниматься с детьми. Курс обучения рассчитан на два месяца. Для приезжих занятия будут не бесплатны. Деньги пойдут на зарплату учителей.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте детей мигрантов будут тестировать на знание языка при зачислении в школу. Это необходимо для разработки индивидуальных программ обучения.