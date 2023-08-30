В Сургуте детей мигрантов будут тестировать на знание языка при зачислении в школу

31 августа 2023 в 17:06 Размер текста - 17 +

Тесты позволят подобрать лучшую программу обучения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Сургуте детей мигрантов будут тестировать на знание русского языка при зачислении в школу. Об этом URA.RU сообщила директор городского департамента образования Ирина Замятина. «Прибывают дети мигрантов из ближнего и дальнего зарубежья, и мы знаем, что языковой барьер может быть серьезным. Они либо владеют, либо не владеют русским языком. Образовательной организации позволено протестировать ребенка на предмет знания языка. И, соответственно, после этого формируется уже образовательная программа для данной категории детей», — рассказала Замятина. При этом в мэрии не смогли назвать количество приезжих от общего числа поступивших в школы в этом году. «Данными пока такими не располагаем из-за того, что не закончен прием в образовательные учреждения. При этом отмечу, что конституционные права детей ни в коем случае не нарушаются. Все дети, которые проживают на территории города, должны и обязаны учиться», — добавила Замятина. Ранее URA.RU сообщало, что в сургутских школах возник дефицит учителей по математике и русскому языку. Педагоги не выдерживают нагрузки и увольняются.

В Сургуте детей мигрантов будут тестировать на знание русского языка при зачислении в школу. Об этом URA.RU сообщила директор городского департамента образования Ирина Замятина. «Прибывают дети мигрантов из ближнего и дальнего зарубежья, и мы знаем, что языковой барьер может быть серьезным. Они либо владеют, либо не владеют русским языком. Образовательной организации позволено протестировать ребенка на предмет знания языка. И, соответственно, после этого формируется уже образовательная программа для данной категории детей», — рассказала Замятина. При этом в мэрии не смогли назвать количество приезжих от общего числа поступивших в школы в этом году. «Данными пока такими не располагаем из-за того, что не закончен прием в образовательные учреждения. При этом отмечу, что конституционные права детей ни в коем случае не нарушаются. Все дети, которые проживают на территории города, должны и обязаны учиться», — добавила Замятина. Ранее URA.RU сообщало, что в сургутских школах возник дефицит учителей по математике и русскому языку. Педагоги не выдерживают нагрузки и увольняются.