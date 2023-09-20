Эсеры оспорили итоги выборов в челябинском элитном поселке

Депутат Павел Жолобов упрекнул сотрудников избиркома в Сосновском районе в недостаточных математических способностях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Представители партии «Справедливая Россия — За правду» оспорили итоги выборов в элитном поселке Новый Кременкуль под Челябинском. Об этом URA.RU сообщил депутат заксобрания региона, член партии эсеров Павел Жолобов.

«Иск в суд подала выдвигавшаяся на выборах 10 сентября от партии „Справедливая Россия — за правду“ Екатерина Нестеренко. По итогам голосования мандата Нестеренко не получила. Цель подачи заявления — отмена результатов выборов», — сообщил Жолобов.

Депутат отметил, что поводом для подачи иска стало то, что число голосов, отданное за кандидатов в депутаты — больше, чем математически возможное число таких голосов. Жолобов уточнил, что сама Нестеренко в настоящий момент не готова давать комментарий СМИ.

Согласно базе данных Сосновского районного суда, иск Нестеренко подала к участковой избирательной комиссии № 2117. Заявление пока не принято к производству. В облизбиркоме URA.RU сообщили, что от «Справедливой России» поступала жалоба на итоги выборов в Новом Кременкуле. Рассмотрение жалобы пока приостановили до тех пор, пока иск эсеров не будет рассмотрен в суде.

Новый Кременкуль — элитный поселок в пригороде Челябинска. На выборах депутатов сельского поселения избирают семерых депутатов. В этом году впервые все мандаты забрали выдвиженцы партии «Единая Россия», тогда как на прошлых выборах в 2018 году единороссам удалось забрать только два мандата.