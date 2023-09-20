В Тюменской области запустили обновленный проект «Газпром нефти»

Под Тюменью завершили модернизацию топливного терминала компании «Газпром нефть»
© Служба новостей «URA.RU»
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Заправка Газпром. Ханты-Мансийск, бензин, топливо
В обновленном терминале будет храниться топливо для тюменцев, жителей Свердловской и Курганской областей Фото:

Под Тюменью завершилась модернизация топливного терминала «Туринский» компании «Газпром нефть». Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор. Вместе с зампредом правительства РФ Александром Новаком и председателем правления компании «Газпром нефть» Александром Дюковым глава региона дал старт работе терминала.

«Вместе с заместителем председателя правительства России Александром Новаком и председателем правления компании „Газпром нефть“ Александром Дюковым дали старт работе модернизированного топливного терминала „Туринский“. Старая нефтебаза была построена в 1995 году, устарела, и собственник принял решение о полной модернизации», — рассказал глава региона в своем telegram-канале.

Мощность терминала увеличили вдвое, он готов принимать до 48 вагонов-цистерн с топливом в сутки. В год комплекс сможет осуществлять перевалку порядка 600 тысяч тонн нефтепродуктов. Реконструкция обошлась «Газпром нефти» в сумму свыше 5,3 млрд рублей.

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Под Тюменью завершилась модернизация топливного терминала «Туринский» компании «Газпром нефть». Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор. Вместе с зампредом правительства РФ Александром Новаком и председателем правления компании «Газпром нефть» Александром Дюковым глава региона дал старт работе терминала. «Вместе с заместителем председателя правительства России Александром Новаком и председателем правления компании „Газпром нефть“ Александром Дюковым дали старт работе модернизированного топливного терминала „Туринский“. Старая нефтебаза была построена в 1995 году, устарела, и собственник принял решение о полной модернизации», — рассказал глава региона в своем telegram-канале. Мощность терминала увеличили вдвое, он готов принимать до 48 вагонов-цистерн с топливом в сутки. В год комплекс сможет осуществлять перевалку порядка 600 тысяч тонн нефтепродуктов. Реконструкция обошлась «Газпром нефти» в сумму свыше 5,3 млрд рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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