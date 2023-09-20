В Тюменской области запустили обновленный проект «Газпром нефти»

Под Тюменью завершили модернизацию топливного терминала компании «Газпром нефть»

В обновленном терминале будет храниться топливо для тюменцев, жителей Свердловской и Курганской областей Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Под Тюменью завершилась модернизация топливного терминала «Туринский» компании «Газпром нефть». Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор. Вместе с зампредом правительства РФ Александром Новаком и председателем правления компании «Газпром нефть» Александром Дюковым глава региона дал старт работе терминала.

«Вместе с заместителем председателя правительства России Александром Новаком и председателем правления компании „Газпром нефть“ Александром Дюковым дали старт работе модернизированного топливного терминала „Туринский“. Старая нефтебаза была построена в 1995 году, устарела, и собственник принял решение о полной модернизации», — рассказал глава региона в своем telegram-канале.

Мощность терминала увеличили вдвое, он готов принимать до 48 вагонов-цистерн с топливом в сутки. В год комплекс сможет осуществлять перевалку порядка 600 тысяч тонн нефтепродуктов. Реконструкция обошлась «Газпром нефти» в сумму свыше 5,3 млрд рублей.