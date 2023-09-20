Прокурор Челябинска Самойлов ушел на повышение в другой регион

Зампрокурора Костромской области станет Роман Самойлов
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Заседание челябинской городской думы. Челябинск, меньшенин андрей, самойлов роман
Роман Самойлов (слева) переезжает в Костромскую область Фото:
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Перестановки в силовых ведомствах

Роман Самойлов, возглавлявший прокуратуру Челябинска, назначен заместителем прокурора Костромской области. Об этом сообщили URA.RU 20 сентября источники в правоохранительных структурах.

«Решение о переводе Самойлова принято. В ближайшее время его представят коллективу прокуратуры Костромской области как заместителя руководителя ведомства», — рассказал инсайдер.

В пресс-службе прокуратуры Челябинской области воздержались от комментариев. В пресс-службу прокуратуры Костромской области направлен официальный запрос, ответ на который на момент публикации новости не поступил.

Самойлов стал прокурором Челябинска в 2013 года, перейдя на этот пост с должности прокурора Калининского района города. В сентябре 2023 года истек максимально-возможный срок работы в этой должности. После этого, ожидая нового назначения, он оставался исполняющим обязанности прокурора областного центра.

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Роман Самойлов, возглавлявший прокуратуру Челябинска, назначен заместителем прокурора Костромской области. Об этом сообщили URA.RU 20 сентября источники в правоохранительных структурах. «Решение о переводе Самойлова принято. В ближайшее время его представят коллективу прокуратуры Костромской области как заместителя руководителя ведомства», — рассказал инсайдер. В пресс-службе прокуратуры Челябинской области воздержались от комментариев. В пресс-службу прокуратуры Костромской области направлен официальный запрос, ответ на который на момент публикации новости не поступил. Самойлов стал прокурором Челябинска в 2013 года, перейдя на этот пост с должности прокурора Калининского района города. В сентябре 2023 года истек максимально-возможный срок работы в этой должности. После этого, ожидая нового назначения, он оставался исполняющим обязанности прокурора областного центра.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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