Прокурор Челябинска Самойлов ушел на повышение в другой регион

Зампрокурора Костромской области станет Роман Самойлов

20 сентября 2023 в 18:32 Размер текста - 17 +

Роман Самойлов (слева) переезжает в Костромскую область Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах Роман Самойлов, возглавлявший прокуратуру Челябинска, назначен заместителем прокурора Костромской области. Об этом сообщили URA.RU 20 сентября источники в правоохранительных структурах. «Решение о переводе Самойлова принято. В ближайшее время его представят коллективу прокуратуры Костромской области как заместителя руководителя ведомства», — рассказал инсайдер. В пресс-службе прокуратуры Челябинской области воздержались от комментариев. В пресс-службу прокуратуры Костромской области направлен официальный запрос, ответ на который на момент публикации новости не поступил. Самойлов стал прокурором Челябинска в 2013 года, перейдя на этот пост с должности прокурора Калининского района города. В сентябре 2023 года истек максимально-возможный срок работы в этой должности. После этого, ожидая нового назначения, он оставался исполняющим обязанности прокурора областного центра.

Роман Самойлов, возглавлявший прокуратуру Челябинска, назначен заместителем прокурора Костромской области. Об этом сообщили URA.RU 20 сентября источники в правоохранительных структурах. «Решение о переводе Самойлова принято. В ближайшее время его представят коллективу прокуратуры Костромской области как заместителя руководителя ведомства», — рассказал инсайдер. В пресс-службе прокуратуры Челябинской области воздержались от комментариев. В пресс-службу прокуратуры Костромской области направлен официальный запрос, ответ на который на момент публикации новости не поступил. Самойлов стал прокурором Челябинска в 2013 года, перейдя на этот пост с должности прокурора Калининского района города. В сентябре 2023 года истек максимально-возможный срок работы в этой должности. После этого, ожидая нового назначения, он оставался исполняющим обязанности прокурора областного центра.