Прокурор Челябинска Самойлов ушел на повышение в другой регион

Роман Самойлов, возглавлявший прокуратуру Челябинска, назначен заместителем прокурора Костромской области. Об этом сообщили URA.RU 20 сентября источники в правоохранительных структурах.
«Решение о переводе Самойлова принято. В ближайшее время его представят коллективу прокуратуры Костромской области как заместителя руководителя ведомства», — рассказал инсайдер.
В пресс-службе прокуратуры Челябинской области воздержались от комментариев. В пресс-службу прокуратуры Костромской области направлен официальный запрос, ответ на который на момент публикации новости не поступил.
Самойлов стал прокурором Челябинска в 2013 года, перейдя на этот пост с должности прокурора Калининского района города. В сентябре 2023 года истек максимально-возможный срок работы в этой должности. После этого, ожидая нового назначения, он оставался исполняющим обязанности прокурора областного центра.
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