Прокурор Челябинска сменит статус

Прокурор Челябинска Роман Самойлов с 3 сентября будет работать в статусе исполняющего обязанности. Эту информацию подтвердил 1 сентября URA.RU он сам.
«У Самойлова истекли 10 лет с момента его назначения. Это предельный срок, который он может провести на занимаемом посту. Так что с 3 сентября Самойлов должен покинуть должность прокурора Челябинска, место его дальнейшей службы пока не определено», — рассказал источник в силовых структурах.
«Я продолжу руководить прокуратурой города с 3 сентября. Просто с этого момента — в статусе исполняющего обязанности главы ведомства», — пояснил Самойлов корреспонденту URA.RU.
Самойлов был назначен прокурором Челябинска 3 сентября 2013 года, приступив к своим обязанностям 5 сентября. До этого он возглавлял прокуратуру Калининского района областного центра.
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