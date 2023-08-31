31 августа 2023

Прокурор Челябинска сменит статус

Роман Самойлов станет и. о. прокурора Челябинска с 3 сентября
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание челябинской городской думы. Челябинск, самойлов роман
Роман Самойлов выработал предельный срок на посту прокурора областного центра Фото:
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Перестановки в силовых ведомствах

Прокурор Челябинска Роман Самойлов с 3 сентября будет работать в статусе исполняющего обязанности. Эту информацию подтвердил 1 сентября URA.RU он сам.

«У Самойлова истекли 10 лет с момента его назначения. Это предельный срок, который он может провести на занимаемом посту. Так что с 3 сентября Самойлов должен покинуть должность прокурора Челябинска, место его дальнейшей службы пока не определено», — рассказал источник в силовых структурах.

«Я продолжу руководить прокуратурой города с 3 сентября. Просто с этого момента — в статусе исполняющего обязанности главы ведомства», — пояснил Самойлов корреспонденту URA.RU.

Самойлов был назначен прокурором Челябинска 3 сентября 2013 года, приступив к своим обязанностям 5 сентября. До этого он возглавлял прокуратуру Калининского района областного центра.

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Прокурор Челябинска Роман Самойлов с 3 сентября будет работать в статусе исполняющего обязанности. Эту информацию подтвердил 1 сентября URA.RU он сам. «У Самойлова истекли 10 лет с момента его назначения. Это предельный срок, который он может провести на занимаемом посту. Так что с 3 сентября Самойлов должен покинуть должность прокурора Челябинска, место его дальнейшей службы пока не определено», — рассказал источник в силовых структурах. «Я продолжу руководить прокуратурой города с 3 сентября. Просто с этого момента — в статусе исполняющего обязанности главы ведомства», — пояснил Самойлов корреспонденту URA.RU. Самойлов был назначен прокурором Челябинска 3 сентября 2013 года, приступив к своим обязанностям 5 сентября. До этого он возглавлял прокуратуру Калининского района областного центра.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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