Прокурор Челябинска сменит статус

Роман Самойлов станет и. о. прокурора Челябинска с 3 сентября

Роман Самойлов выработал предельный срок на посту прокурора областного центра Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Прокурор Челябинска Роман Самойлов с 3 сентября будет работать в статусе исполняющего обязанности. Эту информацию подтвердил 1 сентября URA.RU он сам.

«У Самойлова истекли 10 лет с момента его назначения. Это предельный срок, который он может провести на занимаемом посту. Так что с 3 сентября Самойлов должен покинуть должность прокурора Челябинска, место его дальнейшей службы пока не определено», — рассказал источник в силовых структурах.

«Я продолжу руководить прокуратурой города с 3 сентября. Просто с этого момента — в статусе исполняющего обязанности главы ведомства», — пояснил Самойлов корреспонденту URA.RU.

Самойлов был назначен прокурором Челябинска 3 сентября 2013 года, приступив к своим обязанностям 5 сентября. До этого он возглавлял прокуратуру Калининского района областного центра.