Закон об отмене реформы МСУ в Челябинске примут весной

Законодательную инициативу челябинских депутатов областной парламент рассмотрит в марте 2024 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Заксобрание Челябинской области рассмотрит закон о завершении экспериментальной реформы местного самоуправления в Челябинске в марте 2024 года. Это следует из проекта регионального закона «О преобразовании Челябинского городского округа», подготовленного гордумой в качестве законодательной инициативы.

«Статья 7. Срок упразднения внутригородских районов. Упразднение внутригородских районов осуществляется в течение шести месяцев со дня принятия настоящего Закона», — говорится в проекте регионального закона, подготовленном городской думой Челябинска и согласованном 20 сентября на заседании комиссии по местному самоуправлению (есть в распоряжении URA.RU).

Соответственно, если закон принять раньше марта, то в промежутке между намеченными на сентябрь выборами в городе возникнет вакуум власти. Вместе с упраздненными в качестве самостоятельных муниципалитетов семью районами прекратят работу их администрации и советы депутатов.

Также законопроект предусматривает, что с момента его принятия в областном центре начинается переходный период, который продлится до октября 2024 года. Изменения в устав Челябинска будут внесены до 20 июня, действующие органы местного самоуправления продолжат функционировать до первого заседания обновленного состава гордумы, где изберут главу города.

Отказ от двухуровневой системы власти, действовавшей в Челябинске с 2014 года, был согласован на публичных слушаниях 12 июля. В результате в 2024 году семь районных советов на 170 депутатов ликвидируют, гордуму вновь начнут избирать прямым голосованием, а внутригородские районы утратят статус самостоятельных муниципалитетов. Изменения придется вносить в Устав Челябинска и более чем в 40 областных законодательных актов.