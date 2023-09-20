Ракетные войска начали масштабные учения в Свердловской области

Более трех тысяч военнослужащих ракетных войск стратегического назначения (РВСН) начали масштабные учения с Тагильским ракетным соединением в Свердловской области. Бойцы используют ракетные комплексы «Ярс», боевые противодиверсионные машины БПДМ «Тайфун-М» и другую технику. Об этом сообщает Министерство обороны РФ на официальном сайте.
«В ходе учения отрабатывается обширный перечень задач и вводных, в том числе по приведению в высшие степени боевой готовности, совершению маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования, противодействию диверсионным формированиям и выполнению учебно-боевых задач в условиях активного радиоэлектронного подавления и интенсивных действий диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в районах дислокации войск», — говорится в сообщении ведомства.
Ракетные войска оснащены мобильным ядерным комплексом «Ярс», сопровождает его новейшая машина дистанционного разминирования «Листва». Для борьбы с ДРГ военные применяют вертолеты армейской авиации и боевые противодиверсионные машины БПДМ «Тайфун-М», оснащенные беспилотниками.
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