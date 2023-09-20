Ракетные войска начали масштабные учения в Свердловской области

20 сентября 2023 в 19:46 Размер текста - 17 +

В ходе учений военные используют ракетные комплексы «Ярс» и другую технику (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Более трех тысяч военнослужащих ракетных войск стратегического назначения (РВСН) начали масштабные учения с Тагильским ракетным соединением в Свердловской области. Бойцы используют ракетные комплексы «Ярс», боевые противодиверсионные машины БПДМ «Тайфун-М» и другую технику. Об этом сообщает Министерство обороны РФ на официальном сайте. «В ходе учения отрабатывается обширный перечень задач и вводных, в том числе по приведению в высшие степени боевой готовности, совершению маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования, противодействию диверсионным формированиям и выполнению учебно-боевых задач в условиях активного радиоэлектронного подавления и интенсивных действий диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в районах дислокации войск», — говорится в сообщении ведомства. Ракетные войска оснащены мобильным ядерным комплексом «Ярс», сопровождает его новейшая машина дистанционного разминирования «Листва». Для борьбы с ДРГ военные применяют вертолеты армейской авиации и боевые противодиверсионные машины БПДМ «Тайфун-М», оснащенные беспилотниками.

Более трех тысяч военнослужащих ракетных войск стратегического назначения (РВСН) начали масштабные учения с Тагильским ракетным соединением в Свердловской области. Бойцы используют ракетные комплексы «Ярс», боевые противодиверсионные машины БПДМ «Тайфун-М» и другую технику. Об этом сообщает Министерство обороны РФ на официальном сайте. «В ходе учения отрабатывается обширный перечень задач и вводных, в том числе по приведению в высшие степени боевой готовности, совершению маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования, противодействию диверсионным формированиям и выполнению учебно-боевых задач в условиях активного радиоэлектронного подавления и интенсивных действий диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в районах дислокации войск», — говорится в сообщении ведомства. Ракетные войска оснащены мобильным ядерным комплексом «Ярс», сопровождает его новейшая машина дистанционного разминирования «Листва». Для борьбы с ДРГ военные применяют вертолеты армейской авиации и боевые противодиверсионные машины БПДМ «Тайфун-М», оснащенные беспилотниками.