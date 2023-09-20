Ракетные войска начали масштабные учения в Свердловской области

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Форум Армия-2021 на полигоне Свердловский. Екатеринбург, военные учения, полигон
В ходе учений военные используют ракетные комплексы «Ярс» и другую технику (фото из архива) Фото:

Более трех тысяч военнослужащих ракетных войск стратегического назначения (РВСН) начали масштабные учения с Тагильским ракетным соединением в Свердловской области. Бойцы используют ракетные комплексы «Ярс», боевые противодиверсионные машины БПДМ «Тайфун-М» и другую технику. Об этом сообщает Министерство обороны РФ на официальном сайте.

«В ходе учения отрабатывается обширный перечень задач и вводных, в том числе по приведению в высшие степени боевой готовности, совершению маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования, противодействию диверсионным формированиям и выполнению учебно-боевых задач в условиях активного радиоэлектронного подавления и интенсивных действий диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в районах дислокации войск», — говорится в сообщении ведомства.

Ракетные войска оснащены мобильным ядерным комплексом «Ярс», сопровождает его новейшая машина дистанционного разминирования «Листва». Для борьбы с ДРГ военные применяют вертолеты армейской авиации и боевые противодиверсионные машины БПДМ «Тайфун-М», оснащенные беспилотниками.

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Более трех тысяч военнослужащих ракетных войск стратегического назначения (РВСН) начали масштабные учения с Тагильским ракетным соединением в Свердловской области. Бойцы используют ракетные комплексы «Ярс», боевые противодиверсионные машины БПДМ «Тайфун-М» и другую технику. Об этом сообщает Министерство обороны РФ на официальном сайте. «В ходе учения отрабатывается обширный перечень задач и вводных, в том числе по приведению в высшие степени боевой готовности, совершению маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования, противодействию диверсионным формированиям и выполнению учебно-боевых задач в условиях активного радиоэлектронного подавления и интенсивных действий диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в районах дислокации войск», — говорится в сообщении ведомства. Ракетные войска оснащены мобильным ядерным комплексом «Ярс», сопровождает его новейшая машина дистанционного разминирования «Листва». Для борьбы с ДРГ военные применяют вертолеты армейской авиации и боевые противодиверсионные машины БПДМ «Тайфун-М», оснащенные беспилотниками.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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