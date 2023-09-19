В Перми бухгалтер строительной фирмы присвоила более полумиллиона рублей

В Перми осудили бухгалтера строительной компании, которая незаконно выписывала себе премии. В течение девяти месяцев женщина присвоила свыше 500 тысяч рублей. об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.
«Будучи главным бухгалтером строительной организации женщина с июля 2021 по март 2022 года начисляла себе повышенную зарплату и премии без согласования с директором. Она вносила ложные сведения в реестры и отправляла документы в банк для перевода неге на свой счет. За этот период сотрудница присвоила свыше 650 тысяч рублей», — рассказали в ведомстве.
В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Суд признал ее виновной и назначил условный срок. Также пермячка должна будет выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей.
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