19 сентября 2023

В Перми бухгалтер строительной фирмы присвоила более полумиллиона рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермячка выписывала себе завышенные премии Фото:

В Перми осудили бухгалтера строительной компании, которая незаконно выписывала себе премии. В течение девяти месяцев женщина присвоила свыше 500 тысяч рублей. об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

«Будучи главным бухгалтером строительной организации женщина с июля 2021 по март 2022 года начисляла себе повышенную зарплату и премии без согласования с директором. Она вносила ложные сведения в реестры и отправляла документы в банк для перевода неге на свой счет. За этот период сотрудница присвоила свыше 650 тысяч рублей», — рассказали в ведомстве.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Суд признал ее виновной и назначил условный срок. Также пермячка должна будет выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей.

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В Перми осудили бухгалтера строительной компании, которая незаконно выписывала себе премии. В течение девяти месяцев женщина присвоила свыше 500 тысяч рублей. об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края. «Будучи главным бухгалтером строительной организации женщина с июля 2021 по март 2022 года начисляла себе повышенную зарплату и премии без согласования с директором. Она вносила ложные сведения в реестры и отправляла документы в банк для перевода неге на свой счет. За этот период сотрудница присвоила свыше 650 тысяч рублей», — рассказали в ведомстве. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Суд признал ее виновной и назначил условный срок. Также пермячка должна будет выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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