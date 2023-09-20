Песков опроверг главную версию о мотиве конфликта в Карабахе

В Кремле не верят заявлениям, что конфликт в Нагорном Карабахе начался из-за этнических чисток со стороны Азербайджана. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Оснований говорить об этнических чистках в Карабахе нет», — сказал Дмитрий Песков в эфире «Первого канала». По словам представителя Кремля, РФ хочет верить заявлениям Азербайджана о том, что целями Баку являются исключительно военные объекты.
Ранее Азербайджан начал «антитеррористическую операцию» в Нагорном Карабахе. Позже премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Баку начал этническую зачистку населения региона. Спустя сутки власти Карабаха и Азербайджанской Республики при посредничестве миротворцев из РФ договорились прекратить вооруженные столкновения, пишет
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