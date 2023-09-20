Минобороны: российские миротворцы погибли под обстрелом в Нагорном Карабахе

20 сентября 2023 в 20:28 Размер текста - 17 +

Автомобиль с российскими миротворцами попал под обстрел Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе В Нагорном Карабахе, в селе Джанятаг автомобиль с российскими военными подвергся обстрелу. Все бойцы, находящиеся в автомобиле, погибли, сообщили в Минобороны РФ. «20 сентября во время возвращения с наблюдательного поста российского миротворческого контингента в районе населенного пункта Джанятаг автомобиль с российскими военнослужащими подвергся обстрелу из стрелкового оружия. <…> Находившиеся в автомобиле российские военнослужащие погибли», — говорится в сообщении Минобороны России в Telegram. В данный момент на месте работают следователи из РФ и Азербайджана.

В Нагорном Карабахе, в селе Джанятаг автомобиль с российскими военными подвергся обстрелу. Все бойцы, находящиеся в автомобиле, погибли, сообщили в Минобороны РФ. «20 сентября во время возвращения с наблюдательного поста российского миротворческого контингента в районе населенного пункта Джанятаг автомобиль с российскими военнослужащими подвергся обстрелу из стрелкового оружия. <…> Находившиеся в автомобиле российские военнослужащие погибли», — говорится в сообщении Минобороны России в Telegram. В данный момент на месте работают следователи из РФ и Азербайджана.