Минобороны: российские миротворцы погибли под обстрелом в Нагорном Карабахе

Автомобиль с российскими миротворцами попал под обстрел
новость из сюжетаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
В Нагорном Карабахе, в селе Джанятаг автомобиль с российскими военными подвергся обстрелу. Все бойцы, находящиеся в автомобиле, погибли, сообщили в Минобороны РФ.
«20 сентября во время возвращения с наблюдательного поста российского миротворческого контингента в районе населенного пункта Джанятаг автомобиль с российскими военнослужащими подвергся обстрелу из стрелкового оружия. <…> Находившиеся в автомобиле российские военнослужащие погибли», — говорится в
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