Минобороны: российские миротворцы погибли под обстрелом в Нагорном Карабахе

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Ростов на Дону. Пермь, броневик, тигр, военный автомобиль, сво
Автомобиль с российскими миротворцами попал под обстрел Фото:
новость из сюжета
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В Нагорном Карабахе, в селе Джанятаг автомобиль с российскими военными подвергся обстрелу. Все бойцы, находящиеся в автомобиле, погибли, сообщили в Минобороны РФ.

«20 сентября во время возвращения с наблюдательного поста российского миротворческого контингента в районе населенного пункта Джанятаг автомобиль с российскими военнослужащими подвергся обстрелу из стрелкового оружия. <…> Находившиеся в автомобиле российские военнослужащие погибли», — говорится в сообщении Минобороны России в Telegram. В данный момент на месте работают следователи из РФ и Азербайджана.

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В Нагорном Карабахе, в селе Джанятаг автомобиль с российскими военными подвергся обстрелу. Все бойцы, находящиеся в автомобиле, погибли, сообщили в Минобороны РФ. «20 сентября во время возвращения с наблюдательного поста российского миротворческого контингента в районе населенного пункта Джанятаг автомобиль с российскими военнослужащими подвергся обстрелу из стрелкового оружия. <…> Находившиеся в автомобиле российские военнослужащие погибли», — говорится в сообщении Минобороны России в Telegram. В данный момент на месте работают следователи из РФ и Азербайджана.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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