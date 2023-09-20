Полпред Якушев призвал промышленников сотрудничать с вузами ради кадров

20 сентября 2023 в 20:52 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев в режиме ВКС поучаствовал в форуме TNF в Тюмени Фото: Илья Московец © URA.RU Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев принял участие в пленарной сессии на тему технологического суверенитета, которая проходила в рамках промышленно-энергетического форума TNF в Тюмени. По словам полпреда, импортозамещение бросает новый вызов в части подготовки специалистов новых компетенций, и чтобы решать их, промышленники должны сотрудничать с вузами. «Задачи по импортозамещению и обеспечению технологического суверенитета требуют подготовки специалистов новых компетенций. К этому должны быть готовы как система образования, так и сами предприятия. Нужно, чтобы машиностроительные предприятия, которые выступают подрядчиками для выполнения заказов от нефтегазового сектора, активнее включались в работу с образовательными учреждениями. Особенно с теми, которые готовят специалистов среднего звена. И к этому процессу необходимо подключать не только крупный бизнес, но и средний, и малый», — отметил Владимир Якушев. В частности, он предложил промышленникам делать совместные образовательные программы с учебными учреждениями и заключать трудовые контракты со студентами уже на первом курсе. В УрФО для этого есть все условия — в регионе более ста государственных и частных вузов, 236 организаций среднего специального образования и 78 филиалов. Также действуют два научно-образовательных центра мирового уровня — Уральский и Западно-Сибирский. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев принял участие в пленарной сессии на тему технологического суверенитета, которая проходила в рамках промышленно-энергетического форума TNF в Тюмени. По словам полпреда, импортозамещение бросает новый вызов в части подготовки специалистов новых компетенций, и чтобы решать их, промышленники должны сотрудничать с вузами. «Задачи по импортозамещению и обеспечению технологического суверенитета требуют подготовки специалистов новых компетенций. К этому должны быть готовы как система образования, так и сами предприятия. Нужно, чтобы машиностроительные предприятия, которые выступают подрядчиками для выполнения заказов от нефтегазового сектора, активнее включались в работу с образовательными учреждениями. Особенно с теми, которые готовят специалистов среднего звена. И к этому процессу необходимо подключать не только крупный бизнес, но и средний, и малый», — отметил Владимир Якушев. В частности, он предложил промышленникам делать совместные образовательные программы с учебными учреждениями и заключать трудовые контракты со студентами уже на первом курсе. В УрФО для этого есть все условия — в регионе более ста государственных и частных вузов, 236 организаций среднего специального образования и 78 филиалов. Также действуют два научно-образовательных центра мирового уровня — Уральский и Западно-Сибирский.