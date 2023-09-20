Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

20 сентября 2023 в 21:54 Размер текста - 17 +

Путин обсудил с Пашиняном армяно-россйискую повестку Фото: Сайт Президента России новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели телефонный разговор. Они обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и вопросы армяно-российской повестки.

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели телефонный разговор. Они обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и вопросы армяно-российской повестки.