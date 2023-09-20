Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

Путин обсудил с Пашиняном армяно-россйискую повестку
новость из сюжетаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели телефонный разговор. Они обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и вопросы армяно-российской повестки.
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