Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

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Путин обсудил с Пашиняном армяно-россйискую повестку Фото:
новость из сюжета
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели телефонный разговор. Они обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и вопросы армяно-российской повестки.

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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели телефонный разговор. Они обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и вопросы армяно-российской повестки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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