Путин и Пашинян провели телефонные переговоры о ситуации в Карабахе

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Владимир Путин на саммите ОДКБ в Ереване. Армения, Ереван, саммит, путин владимир, одкб, пашинян никол
Никол Пашинян и Владимир Путин обсудили ситуацию в Карабахе Фото:
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели переговоры по телефону, обсудив ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили в пресс-службе Пашиняна.

«Пашинян провел телефонный разговор с Путиным. Обсуждалась ситуация в Нагорном Карабахе», — говорится в сообщении на сайте армянского премьера. Также участники переговоров обсудили вопросы, касающиеся двусторонней повестки дня между Москвой и Ереваном.

Ранее Азербайджан начал военную операцию в Карабахе для «восстановления конституционного строя», передает «Царьград». Спустя сутки вооруженные столкновения прекратились, так как Баку и правительство непризнанного региона при посредничестве миротворцев из РФ договорились о приостановке боевых действий, пишет RT. Позже президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что все цели операции в Нагорном Карабахе были достигнуты, сообщает MK.RU.

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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели переговоры по телефону, обсудив ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили в пресс-службе Пашиняна. «Пашинян провел телефонный разговор с Путиным. Обсуждалась ситуация в Нагорном Карабахе», — говорится в сообщении на сайте армянского премьера. Также участники переговоров обсудили вопросы, касающиеся двусторонней повестки дня между Москвой и Ереваном. Ранее Азербайджан начал военную операцию в Карабахе для «восстановления конституционного строя», передает «Царьград». Спустя сутки вооруженные столкновения прекратились, так как Баку и правительство непризнанного региона при посредничестве миротворцев из РФ договорились о приостановке боевых действий, пишет RT. Позже президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что все цели операции в Нагорном Карабахе были достигнуты, сообщает MK.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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