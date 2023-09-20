Путин и Пашинян провели телефонные переговоры о ситуации в Карабахе

20 сентября 2023 в 22:24 Размер текста - 17 +

Никол Пашинян и Владимир Путин обсудили ситуацию в Карабахе Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели переговоры по телефону, обсудив ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили в пресс-службе Пашиняна. «Пашинян провел телефонный разговор с Путиным. Обсуждалась ситуация в Нагорном Карабахе», — говорится в сообщении на сайте армянского премьера. Также участники переговоров обсудили вопросы, касающиеся двусторонней повестки дня между Москвой и Ереваном. Ранее Азербайджан начал военную операцию в Карабахе для «восстановления конституционного строя», передает «Царьград». Спустя сутки вооруженные столкновения прекратились, так как Баку и правительство непризнанного региона при посредничестве миротворцев из РФ договорились о приостановке боевых действий, пишет RT. Позже президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что все цели операции в Нагорном Карабахе были достигнуты, сообщает MK.RU .

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели переговоры по телефону, обсудив ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили в пресс-службе Пашиняна. «Пашинян провел телефонный разговор с Путиным. Обсуждалась ситуация в Нагорном Карабахе», — говорится в сообщении на сайте армянского премьера. Также участники переговоров обсудили вопросы, касающиеся двусторонней повестки дня между Москвой и Ереваном. Ранее Азербайджан начал военную операцию в Карабахе для «восстановления конституционного строя», передает «Царьград». Спустя сутки вооруженные столкновения прекратились, так как Баку и правительство непризнанного региона при посредничестве миротворцев из РФ договорились о приостановке боевых действий, пишет RT. Позже президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что все цели операции в Нагорном Карабахе были достигнуты, сообщает MK.RU.